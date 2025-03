Porsche Taycan Turbo GT batte la 911 Turbo S a Interlagos! Guarda il video del record

La Porsche Taycan Turbo GT (leggi tutto sulla Porsche Taycan Turbo GT) ha stabilito un nuovo record sul giro sulla pista di Interlagos in Brasile, dimostrando le sue eccezionali prestazioni. Il test si è svolto all'inizio di febbraio, con il brasiliano Felipe Nasr al volante. L'ex pilota di Formula 1 e tre volte campione IMSA ha completato il giro in 1:42.1, abbassando di quasi otto secondi il tempo della Porsche Taycan Turbo S e superando anche la 911 Turbo S (qui, una Porsche 911 Turbo S speciale), che aveva fermato il cronometro in 1:43.087.

Il primato della Porsche Taycan Turbo GT a Interlagos è la dimostrazione di quanto una granturismo a elevate prestazioni è in grado di fare, pur se con motori ad alimentazione elettrica. Sebbene il tempo sul giro sia lontano dalle performance di una monoposto di Formula 1 (che completa il tracciato in meno di 1:08), per una sportiva di serie a batterie si tratta di un risultato eccezionale.

Porsche Taycan Turbo GT: la sportiva elettrica e il primato sulla pista di Interlagos

Le specifiche tecniche della GT costruita da Porsche spiegano il motivo di questo risultato. La sportiva a quattro porte è equipaggiata con due motori elettrici che generano una potenza complessiva di 760 kW (1.038 CV) e una coppia massima di 1.240 Nm con il Launch Cotrol attivo. Le prestazioni dichiarate sono notevoli:

Accelerazione da 0 a 100 km/h in 2,3 secondi

Accelerazione da 0 a 200 km/h in 6,6 secondi

Velocità massima di 290 km/h

Velocità di 272 km/h sul rettilineo principale di Interlagos

Porsche Taycan Turbo GT: on board con il pilota Felipe Nasr sul circuito brasiliano

Dopo aver completato il giro record, Felipe Nasr ha elogiato il comportamento della Porsche Taycan Turbo GT in pista: ''È incredibile la rapidità con cui l'auto accelera e trasmette la sua potenza'',ha detto Nasr dopo la sua prova. ''Lo sterzo della Taycan Turbo GT è stato molto preciso nelle curve lente e si è mantenuto stabile anche in caso di frenata brusca. L'equilibrio, la tenuta: una vera macchina ad alte prestazioni''. Le qualità dinamiche della Taycan Turbo GT in breve:

Sterzo preciso nelle curve lente e stabile in quelle veloci

Equilibrio complessivo elevato della vettura

Eccellente tenuta di strada e bilanciamento

L'auto usata per il record era dotata del pacchetto Weissach Performance e di pneumatici Pirelli Trofeo RS, migliorando ulteriormente la sua efficienza in pista.

Un record anche sul circuito americano

Questo primato della Porsche Taycan Turbo GT a Interlagos si aggiunge a un altro importante risultato ottenuto lo scorso anno a Laguna Seca, dove la vettura ha completato un giro in 1:27.87.

Porsche Taycan Turbo GT: il team posa per la foto di rito dopo il record

Granturismo di serie ad altissime prestazioni

Questo conferma la Taycan Turbo GT come una delle auto di serie più veloci sui circuiti internazionali. Voi cosa ne pensate delle prestazioni della granturismo elettrica tedesca? Vi esaltano o sono troppo elevate per un'auto di serie? Fatecelo sapere!

Pubblicato da Alessandro Perelli, 11/03/2025