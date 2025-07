Porsche 911 Speedster: primi indizi sulla prossima generazione

Avvistato in Spagna un prototipo della nuova Porsche 911 Speedster su base GT3. Ma il debutto non sarà prima del 2028. Ecco quello che sappiamo

Un prototipo camuffato della Porsche 911 Speedster è stato sorpreso durante dei collaudi in Spagna. Si tratta di una vettura basata sull’attuale 911 GT3 ma con la capote in tela, parabrezza ribassato e configurazione biposto, tipica della tradizione Speedster, forse una delle versioni più affascinanti di casa Porsche (guarda la homepage di Porsche Italia).

Porsche 911 Speedster: avvistato un muletto durante i collaudi dinamici in Spagna

L’ultima 911 Speedster, la 991.2, è stata lanciata nel 2019 in soli 1.948 esemplari. Montava un motore aspirato 4.0 con 510 CV ed era costruita secondo una filosofia purista, con equipaggiamento essenziale e guida open-top.

Porsche 911 Speedster: possibile debutto nel 2028, non prima di altri modelli come la GT2 RS

Cosa sappiamo della nuova Speedster?

Le forme del muletto richiamano quelle della GT3, ma con elementi distintivi come le doppie gobbe posteriori e l’assenza del tetto rigido. Si ipotizza che la nuova versione possa superare la potenza della precedente, pur mantenendo l’impostazione sportiva e leggera.

Porsche 911 Speedster: una versione speciale a cielo aperto che si basa sulla GT3

Secondo le informazioni attuali, una nuova 911 Speedster non è attesa prima del 2028. Prima di allora, Porsche potrebbe concentrarsi su altre varianti, come la GT2 RS (leggi le info su nuova Porsche 911 GT2 RS). Nessuna conferma ufficiale è stata rilasciata da Zuffenhausen, ma i test in corso lasciano pochi dubbi sulla direzione intrapresa.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 29/07/2025