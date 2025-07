Porsche 911 Carrera 4S, arrivano le versioni Coupé, Cabrio e Targa

Più grinta, più potenza, più varianti. Porsche amplia la famiglia 911 con l’introduzione di tre nuove versioni a trazione integrale sotto la gamma GTS: Coupé, Cabriolet e Targa. Con queste aggiunte, salgono a sei le varianti a trazione integrale disponibili, pensate per offrire prestazioni superiori e una dotazione di serie ancora più ricca.

Vista dall'alto della Porsche 911 Carrera 4S Coupé

Sotto al cofano delle nuove Porsche 911 Carrera 4S pulsa il 3.0 boxer biturbo a sei cilindri da 480 CV (30 in più rispetto alla generazione precedente), accoppiato al cambio PDK a 8 rapporti. Grazie anche al pacchetto Sport Chrono, la Coupé accelera da 0 a 100 km/h in soli 3,3 secondi, tocca i 308 km/h e regala un’esperienza di guida ancora più coinvolgente.

Trazione integrale sportiva e intelligente

Circa metà dei clienti delle 911 S sceglie la trazione integrale, e non a caso: su strade bagnate o in condizioni meteo avverse, le nuove Carrera 4S sanno trasmettere massima sicurezza, senza rinunciare alla classica dinamica posteriore tipica di Zuffenhausen. Il sistema Porsche Traction Management (PTM) può trasferire più coppia all’asse anteriore quando necessario, mentre il differenziale anteriore, con frizione a regolazione elettromeccanica e raffreddamento ad acqua, garantisce equilibrio e trazione ottimale.

Porsche 911 Carrera 4S Targa festeggia 60 anni

La nuova 911 Targa 4S celebra i 60 anni di uno dei modelli più iconici della storia Porsche. Dalla prima ''cabriolet di sicurezza'' del 1965 all’attuale generazione con tetto automatico, arco anti-ribaltamento e lunotto avvolgente, la Targa è rimasta fedele alla sua filosofia: emozionare, con eleganza.

La capote si apre in 19 secondi, offrendo la perfetta combinazione tra coupé e cabriolet. Il modulo tetto è disponibile in nero, blu, rosso e marrone. E, lo sapevi? Il nome Targa nacque in omaggio alla famosa gara di endurance Targa Florio in terra di Sicilia.

Porsche 911 Carrera 4S, il tetto della Targa aperto

Ogni variante della nuova 911 Carrera 4S offre cerchi Carrera S da 20/21”, sistema Porsche Torque Vectoring Plus, scarico sportivo, impianto frenante da GTS con pinze rosse, e fari LED Matrix. La Targa 4S monta anche asse posteriore sterzante di serie. La Coupé è proposta a due posti, ma su richiesta si può aggiungere il divanetto posteriore.

Dentro, interni in pelle, ricarica wireless per smartphone, specchietti retrovisori oscurabili automaticamente con sensore pioggia e mantenimento di corsia. Ampie possibilità di personalizzazione permettono di scegliere tra svariate combinazioni di colori, materiali, impianti audio e sistemi di assistenza. Di seguito i prezzi delle varie versioni per l'Italia:

911 Carrera 4S Coupé : da 168.338 euro

911 Carrera 4S Cabriolet : da 183.028 euro

911 Targa 4S: da 184.891 euro

La plancia della nuova Porsche 911 Carrera 4S Spider

Quanti cavalli ha la nuova Porsche 911 Carrera 4S?

Il motore 3.0 boxer biturbo a sei cilindri eroga 480 CV, con un’accelerazione 0-100 km/h in 3,3 secondi per la Coupé.

Quali versioni della nuova 911 Carrera 4S sono disponibili?

Le varianti sono tre: Coupé, Cabriolet e Targa, tutte con trazione integrale e dotazioni di serie di alto livello.

Quanto costa la nuova Porsche 911 Carrera 4S?

I prezzi in Italia partono da 168.338 euro per la Coupé, fino a 184.891 euro per la Targa 4S.

La Porsche 911 Targa è solo a trazione integrale?

Sì, come da tradizione dal 2006, la Porsche 911 Targa è disponibile esclusivamente con trazione integrale.

Quali sono le novità nella dotazione della nuova 911 Carrera 4S?

Cerchi Carrera S da 20/21”, scarico sportivo, freni GTS, fari LED Matrix, sedili in pelle e ricarica wireless per smartphone sono ora di serie.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Emanuele Colombo, 02/07/2025