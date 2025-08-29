Skoda Felicia Fun, Skoda è di buonumore. Altro pickup, per finta

Skoda ha una sana ossessione per le concept, meglio ancora se rievocative. Di recente, deve essersi presa una cotta per i pickup.

Skoda Felicia Fun è proprio il concept di un pickup che affonda le radici nel passato, ma reinterpretato (come impone l'etichetta) in chiave futuristica. Cioè full electric.

Skoda Felicia Fun concept, il pickup vive

Vi piace? E soprattutto, ve la ricordate?

Un pickup a tempo perso

A cimentarsi nell'impresa di resuscitare Felica Fun Pickup, versione speciale del mini truck di fine anni Novanta basato su Felicia (pickup che in Italia, se memoria non ci inganna, non mise mai piede), è tale Julien Petitseigneur, designer francese della Casa boema che in circa due settimane, fuori dall'orario di lavoro e avvalendosi - che male c'è - di tool di Intelligenza Artificiale, ha partorito una Felicia Fun ''2.0'' che oggi è solo virtuale, ma un giorno, chissà.

Julien Petitseigneur, il ''papà'' di Skoda Felicia Fun

La rievocazione digitale mostra sia proporzioni - ovvio - più moderne, sia un allure ancora più sportivo, con doppia cabina, carreggiata larga, ruote di buona dimensione, cofano allungato e tetto aerodinamico, un netto contrasto rispetto alla compatta originale, che era un pelo più... ingessata.

Skoda Felicia Fun, come traslare un mini truck anni Novanta nel 2025

Davanti, i sottili fari a LED, la griglia coperta e una protezione sottoscocca delineano un’estetica pulita, ripresa anche dalla concept Vision 7S del 2022. La livrea gialla, con accenti rosa e fari posteriori a tutta larghezza, infonde un fascino anni ’90, quasi da scena balneare retrò. Ma in un contesto molto ''Modern Solid''.

Skoda Felicia Fun, interni retro-futuristici

All’interno, la cabina due posti ospita un cockpit digitale panoramico, incorniciato in modo da ricordare i vecchi monitor CRT. Una chicca vintage: non è presente la paratia scorrevole elettrica dell’originale, che permetteva di trasformarla in tetto apribile e sedili posteriori sotto copertura rimovibile.

Julien Petitseigneur posa con Skoda Felicia pickup originale

La accendiamo?

Non sono stati diffusi dati tecnici, ma è quasi scontato che Felicia Fun sia un ipotetico pickup elettrico.

Ehi, non è escluso che, un giorno, esca dal regno di Fantàsia e si possa toccare e persino guidare. Magari basato su piattaforma MEB del Gruppo VW, come il piccolo crossover Epiq.

Riguardo a una possibile produzione, tuttavia, silenzio radio. Prima, c'è da spingere la gamma elettrica reale, che è una mission che già basta e avanza.

