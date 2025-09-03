Come fa una e-bike a costare (quasi) come la BMW R 1300 GS?

Forcella, freni e pedivelle rendono la nuova Specialized S-Works Turbo Levo 4 LTD un'e-bike da collezione. Ma ne vale la pena?

Chi segue il mondo delle e-MTB sa bene che il nome Turbo Levo è ormai un’istituzione. Da anni la bici elettrica di casa Specialized è un riferimento assoluto per chi cerca il massimo in termini di tecnica, prestazioni e affidabilità.

Ma con la nuova S-Works Turbo Levo 4 LTD l’asticella si alza ancora di più: non solo una versione celebrativa della quarta generazione, ma un oggetto da collezione, disponibile in serie limitata e con dettagli che la rendono unica. Giustificano il prezzo mostruoso di 20.000 euro? Vediamo...

A colpo d’occhio spicca la livrea Astral Blue, una verniciatura cangiante che rende ogni telaio in carbonio un esemplare diverso dall’altro. Quasi un’opera d’arte da appendere al muro, se non fosse che invita a scendere in pista in ogni occasione. Ma per giustificare l'esborso, serve chiaramente molto di più.

Specialized S-Works Turbo Levo 4 LTD: le pedivelle Cane Creek Electric Wings

Tre componenti mai visti prima

Rispetto alla già ricchissima S-Works Turbo Levo 4 “standard”, la LTD porta in dote tre chicche che, da sole, giustificano l’etichetta di esclusività.

Forcella Fox Podium 160 mm : a steli rovesciati, è un gioiello di tecnologia pensato per le competizioni, capace di garantire sensibilità e precisione nei tratti più tosti. E costa circa 2.800 euro.

Freni Trickstuff Maxima : tra i più potenti in assoluto, che da soli valgono circa 1.300 euro, ma forniscono una frenata mostruosa e infaticabile.

Pedivelle Cane Creek Electric Wings: forgiate in titanio, leggerissime e praticamente indistruttibili, un pezzo da veri cultori. Anche perché pure loro costano un botto: siamo attorno ai 1.300 euro.

Questi tre upgrade, che non troverete su nessun’altra Levo di serie, da soli aggiungono circa 5.400 euro di valore alla bici: più o meno ciò che manca alla S-Works Turbo Levo 4 (14.499 euro) per raggiungere il prezzo della LTD.

Specialized S-Works Turbo Levo 4 LTD: la strumentazione Mastermind TCU da 2,2”

Componentistica da riferimento

Il resto della componentistica è, ovviamente, di prim'ordine. Tolta la forcella di cui sopra, dietro lavora un mono Float X Factory da 150 mm, mentre il reggisella telescopico è il Fox NEO Factory Kashima.

Sul fronte elettrico, il cuore è il motore Specialized 3.1, capace di erogare 110 Nm di coppia e fino a 720 W di picco, alimentato da una batteria da 840 Wh (con possibilità di range extender fino a 1.120 Wh).

La trasmissione è quanto di meglio ci sia nel catalogo SRAM: gruppo XX Eagle AXS a 12 velocità, wireless, con cambiata fulminea anche sotto sforzo.

Le ruote sono le Traverse HD I9 Hydra, 29” davanti e 27,5” dietro, gommate Butcher Grid Gravity per garantire grip estremo su ogni terreno.

C’è poi da menzionare la strumentazione Mastermind TCU da 2,2”, con gestione totale via app Specialized, sistema antifurto integrato e compatibilità con Apple Find My per il tracciamento GPS.

Ok, pagare una e-Bike quasi quanto la nuova BMW R 1300 GS (da 21.500 euro, stando al configuratore) può risultare inconcepibile. Ma cosa ne direbbe un collezionista impallinato?

