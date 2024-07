Owlet One RS 3: nasce negli USA l'e-bike col passo variabile

Si chiama come una delle Audi più goduriose di tutti i tempi e anche lei punta molto sul design. Questa però ha solo due ruote, un motore elettrico e caratteristiche che la rendono unica. Si tratta della e-bike Owlet One RS 3 (qui la video-prova dell'omonima a quattro ruote), è prodotta in California e ha l'esclusiva del passo regolabile in lunghezza, che cambia l'esperienza di guida da più turistica a più agile e dinamica. A ben guardare, dalle nostre parti lo chiameremmo più uno scooter elettrico, visto che non ha pedivelle ma pedane fisse e quindi la potenza muscolare non entra mai in gioco. E anche le caratteristiche di potenza e velocità non rientrano nei limiti italiani per le bici elettriche. Se arrivasse da noi, cosa non ancora confermata, andrebbe dunque targata. Ma ne varrebbe la pena? Vediamo...

Owlet One RS 3, una nuova e-bike prodotta in California

HA PIÙ COPPIA DI UNA DUCATI Il look la rende inconfondibile e la costruzione in alluminio aeronautico è stata ideata per ridurre al minimo le lavorazioni meccaniche, le saldature e semplificare il processo produttivo: a vantaggio anche dell'impatto ambientale, naturalmente, ma con un occhio di riguardo allo stile, che non può lasciare indifferenti. Il motore elettrico sfrutta la trasmissione diretta per erogare 750 W di potenza continui e fino a 3 kW di picco (4 CV). La coppia massima raggiunge i 180 Nm: per avere un'idea, ricordiamoci che la possente Ducati Diavel V4 non va oltre i 126 Nm! La velocità della Owlet One RS 3 è di 30 miglia l'ora, pari a 48 km/h, come un ciclomotore, mentre un limitatore regolabile su 24 o 32 km/h consente di adeguare le prestazioni alle normative locali (in Italia il limite per le e-bike è di 20 km/h). La batteria è rimovibile e ha una capacità di 1.500 Wh (1,5 kWh): è alloggiata in un corpo in alluminio ignifugo e fornisce un'autonomia compresa tra 65 e 95 km a fronte di una ricarica in 3h30', pensata per il commuting urbano.

Owlet One RS 3, le luci anteriori

SALE ANCHE IN ASCENSORE Il comfort è garantito dalla sella molleggiata in stile bobber, con un rivestimento in pelle impunturata che fa tanto poltrona di casa. La forcella anteriore da 3,5″ ha un ammortizzatore ad aria e il manubrio stretto aiuta a svicolare tra le auto incolonnate. Le dimensioni compatte, infine, consentono di caricare questa e-bike in ascensore, per un facile ricovero anche a chi non ha il box o preferisce portarsela in ufficio piuttosto che lasciarla parcheggiata in strada. Non solo: il telaio può essere parzialmente ripiegato in meno di 60 secondi, per caricare la Owlet One RS 3 nel bagagliaio dell'auto. Secondo la Casa, le dimensioni sono sufficientemente ridotte per farla entrare nlla maggior parte dei SUV (americani, probabilmente). La componentistica comprende freni a disco idraulici Shimano, luci a LED da 30 W, ruote ''fat bike'' da 20 pollici con pneumatici da strada CST e un dispositivo di tracciamento GPS opzionale. In agosto i primi 300 esemplari verranno lanciati sul mercato negli USA, a un prezzo di 2.995 dollari (qualcosa più di 2.750 euro, al cambio attuale): l'azienda, che ho contattato, si dice interessata ad ampliare il business in Europa, ma ancora non ha una timeline precisa per lo sviluppo in questa direzione.

Fonte: owletbikes.com

Pubblicato da Emanuele Colombo, 27/07/2024