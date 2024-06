Atala B-Tour A4.4: compra l'e-bike, l'assicurazione contro il furto è inclusa

Bikeplatinum, assicurazione che copre l'e-bike in caso di furto, è inclusa nel prezzo su un modello della gamma Atala. Questo è il frutto della collaborazione tra il Brand brianzolo e l'assicurazione multiservizio, ma in futuro sarà offerta ai clienti la possibilità di acquistare nei punti vendita la stessa polizza, anche per tutte le altre biciclette in gamma.

L'OFFERTA 24hassistance e Atala, associate a Confindustria ANCMA, hanno messo a punto un’offerta che include una polizza assicurativa contro il furto della bici. L'offerta è dedicata all'Atala B-Tour A4.4 che, attraverso Bikeplatinum, senza nessun costo aggiuntivo sarà coperta sul furto, anche se la bicicletta è parcheggiata in strada. La partnership tra Atala e 24hassistance nasce per contrastare il fenomeno dei furti nei centri urbani, ma anche per promuovere l’utilizzo della bici e per rivitalizzare il mercato, immettendo nella rete vendita un prodotto fruibile e innovativo. L'offerta è valida fino al 1° settembre 2024.

Bikeplatinum: 24hassistance e Atala insieme contro i furti delle e-bike

EBIKE: AUMENTANO I FURTI I fatti parlano chiaro. In Italia, secondo un rapporto di Legambiente del 2023, si stimano circa 320.000 furti di bici ogni anno e di questi solo il 30% viene denunciato. Uno studio di Datalab, il centro di ricerca di 24hassistance, ha dimostrato che il numero di furti è in crescita del 8% ogni anno, con Milano, Roma, Bologna, Torino e Firenze a detenere il triste primato di città più bersagliate. Sono circa 15.000 all'anno i furti nella sola città di Milano e le biciclette più rubate sono quelle di media gamma, con un valore tra 300 e 700 euro. Ma non sono esentate le biciclette di alta gamma, quelle sopra i 1.000 euro, anzi: i metodi più comuni includono il taglio dei lucchetti (soprattutto quelli a cavo) e lo scasso dei garage o delle cantine dove le biciclette sono parcheggiate. Il valore complessivo delle biciclette rubate in Italia ogni anno è stimato intorno ai 150 milioni di euro e il rischio di furto è uno dei principali deterrenti per l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto urbano: si stima con che circa il 20% dell'uso potenziale sia ostacolato dalla paura di essere derubati.

ALT! Diverse città hanno avviato campagne di sensibilizzazione e collaborazioni con le Forze dell'Ordine per contrastare il fenomeno. Milano ha introdotto un servizio di sorveglianza e telecamere nelle aree più a rischio, a Bologna e Firenze sono stati introdotti sistemi di registrazione delle biciclette per facilitare il recupero in caso di furto.

BIKEPLATINUM: STOP AI FURTI Già dal 2020 Bikeplatinum protegge le e-bike dal furto e restituisce una bici equivalente a quella rubata. Atala e 24hassistance, insieme, vogliono rendere concreta la lotta ai furti, introducendo la prima bicicletta già assicurata.

Pubblicato da Michele Perrino, 27/06/2024