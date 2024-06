HPC Defense Revolution W, l'e-bike militare più veloce al mondo. Video

Non sono esattamente una assoluta novità, le bici elettriche ''da guerra''. Già in passato, sono state utilizzate dagli eserciti per compiti di pattugliamento e operazioni tattiche. Tuttavia, ora stanno diventando più comuni che non in passato. A riportare sotto i riflettori le e-bike militari, sostengono gli esperti, sarebbe stato il conflitto russo-ucraino: pare infatti che le truppe di Kiev impieghino le e-bike fuoristrada per il trasporto di squadre missilistiche anticarro e di cecchini. Sarà anche alla luce di un mercato di ritorno, che la californiana Hi-Power Cycles (HPC) annuncia ora l'apertura di una nuova ''divisione di difesa'', nota come HPC Defense. Per cominciare, ecco HPC Defence Revolution W, nientemeno che una e-bike in divisa da 130 km/h.

Hi-Power Cycle: nuova divisione ''bellica'', nuovo modello ultraveloce (foto: HPCDefense.com)

QUANTA FRETTA MA DOVE CORRI Negli Stati Uniti, le bici elettriche sono limitate a una velocità massima di 28 mph, equivalenti a 45 km/h. Ma questo è il limite civile: se hai l'autorizzazione per acquistare Revolution W, non dovrai preoccuparti se oltrepasserai quel limite. Perché godrai dell'immunità militare. E forse, starai rischiando la pelle per il tuo Paese. In bici. Una dimostrazione delle sue performance? Nel video qui sotto è Revolution XX: non è la stessa, è una versione differente, ma almeno ti farai un'idea.

PEDALARE! Sostiene dunque HPC come la Revolution W sia ''la e-bike di livello militare più veloce al mondo''. Un motore da 10.500 watt può far volare la bici a velocità fino a 130 km/h. Grazie allo Schlumpf High-Speed ​​Drive di fabbricazione tedesca, inoltre, è possibile raggiungere ''velocità di pedalata superiori a 80 km/h'', affermano dal quartier generale di Los Angeles. ''Con un clic del tallone, puoi abilitare la funzione overdrive 2,5x e massimizzare la tua efficienza alle alte velocità''.

VEDI ANCHE

Pedali fino a 80 km/h (foto: HPCDefense.com)

ARMA SEGRETA HPC Defense Revolution W registra un'autonomia fino a 100 miglia (160 km) solo con l'acceleratore, anche se quasi certamente è misurata a una velocità media inferiore. E proprio come ci si aspetta da qualsiasi bici elettrica selvaggia, anche Revolution W è dotata di sospensioni con escursione estremamente lunga: 9 pollici di escursione la sospensione posteriore, di 8 pollici l'escursione anteriore. Rispetto alle moto da cross a combustione, le e-bike hanno il vantaggio di un peso notevolmente inferiore e di una maggiore manovrabilità. E in fondo, anche se probabilmente non andresti molto veloce, se rimani senza carburante (pardon, senza batteria) ti restano sempre i pedali.

Sospensioni a corsa lunga (foto: HPCDefense.com)

FUORI BUDGET Non si sa quanto la HPC Defense Revolution W costi di listino. Per farsi un'idea, la civile HPC Revolution X con motore da 8.000 watt ha un prezzo in USA di 13.000 dollari. L'impressione è che, per il suo pubblico, il prezzo non sia un grande problema, visti i budget che ogni Governo mette a disposizione del Ministero della Difesa.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 09/06/2024