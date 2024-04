Quanto costa la bici elettrica Decathlon con cambio automatico

Non è un modello di primo prezzo, ma tra quelli dotati di cambio automtico, l'e-bike Btwin LD 920 E è ora offerta da Decathlon a un prezzo particolarmente competitivo. Sul sito ufficiale costa appena meno di 2.500 euro ed è offerta allo stesso prezzo sia con telaio alto sia con telaio basso (''da uomo'' e ''da donna'' è una distinzione ormai superata). Di che bici elettrica stiamo parlando?

E-bike Btwin LD 920 E, il computer di bordo

CARTA DI IDENTITÀ Con un'autonomia dichiarata fino a 150 km, la Btwin LD 920 E è una bici stradale con telaio in alluminio, del peso di 26 kg e con una portata particolarmente elevata, visto che ospita ciclisti fino a 140 kg di peso. Non mancano alcune soluzioni costruttive eleganti, a partire dal modulo GPS integrato che permette di localizzare la bici tramite il vostro smartphone in caso di smarrimento o furto. Inoltre la luce anteriore è integrata nel supporto per il manubrio e la batteria estraibile da 702 Wh è alloggiata in un'apposito vano ricavato nel telaio. La forcella è ammortizzata, i freni, poi, sono a disco a comando idraulico, e il display ha un controller a joystick sul manubrio che ne rende comodo l'utilizzo senza staccare le mani dalle manopole.

E-bike Btwin LD 920 E, la luce integrata nel supporto manubrio

VEDI ANCHE

AI RAGGI X Ma il principale motivo di interesse per una bici come questa è certamente il motore, che consente una guida particolarmente spensierata, visto che non richiede nemmeno di cambiare le marce come faremmo con una bici elettrica tradizionale, pur essendo in grado di variare automaticamente il rapporto di trasmissione. Firmato dalla belga E2 Drives, che l'ha sviluppato in partnership con Decathlon, il gruppo propulsore battezzato Owuru contiene in realtà due diversi motori elettrici, accoppiati attraverso un ingranaggio epicicloidale, a dare una trasmissione E-CVT simile a quella del sistema Hybrid Synergy Drive delle auto ibride Toyota. Risultato: infiniti rapporti che variano senza alcuno strappo, con progressività assoluta, a dare una fluidità di marcia al top.

E-bike Btwin LD 920 E, l'ingranaggio epicicloidale del cambio automatico

OCCHIO AL CAMBIO! La potenza nominale è di 250 W con una coppia costante di 65 Nm, e la cadenza di pedalata è regolabile da 40 a 90 rotazioni al minuto. La ricarica richiede quattro ore e mezza. Va sottolineato che il cambio automatico adottato da questa e-bike funziona solo se i due motori hanno energia sufficiente a esercitare una certa resistenza sugli ingranaggi del sistema epicicloidale: Btwin risolve questo problema grazie alla gestione intelligente della batteria, che disattiva l'assistenza alla pedalata quando l'autonomia scende al disotto del 5%. In questo modo il cambio a variatore rimane funzionante per alcuni chilometri anche quando la bici si scarica, consentendone l'utilizzo pedalando normalmente.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 28/04/2024