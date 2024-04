E-bike e monopattini elettrici: offerte, sconti, promozioni

Non solo Amazon: tra i saldi di stagione su Geekmall.com è tempo di e-bike e monopattini elettrici. Fino al 23 aprile 2024 gli sconti arrivano a 190 euro sul prezzo normale, su determinati articoli, e non mancano coupon che valgono fino a 40 euro in meno. Ed ecco che per una bici elettrica pieghevole possono bastare 519 euro; meno di mille euro, invece, per un monopattino ad alte prestazioni e una mountain bike a pedalata assistita si porta a casa per meno di 600 euro. Qui sotto alcune delle offerte più interessanti.

La eMTB Touroll U1 29

Per chi cerca una mountain bike elettrica ''da spendere poco'', la Touroll U1 29 è ora in offerta su Geekmall a 599 euro contro un prezzo di vendita ordinario di 649 euro sul sito ufficiale Touroll. Con un risparmio di 50 euro (addirittura 100 euro rispetto al prezzo ordinario su Geekmall) ti porti a casa una eMTB dall'autonomia discreta, parliamo di 65 km, e dalle prestazioni in linea con i limiti di legge. Il motore da 250 W e 45 Nm di coppia consente di raggiungere i 25 km/h e tra la componentistica firmata vale la pena citare il cambio Shimano a 21 velocità. Le gomme sono le diffuse CST Off-Road da 29x2,25 pollici, che si adattano a un utilizzo promiscuo strada/fuoristrada. Rispondono presente anche la forcella ammortizzata, le luci e i freni a disco su entrambe le ruote, a cui dà manforte la frenata elettronica e-brake. Touroll U1 29 pesa 23,5 kg e la batteria al litio da 468 Wh è estraibile, protetta da serratura.

Monopattino elettrico KuKirin G2 Master

KuKirin G2 Master non è il solito monopattino elettrico, men che meno uno per chi vuole risparmiare. Piuttosto si tratta di un modello ad alte prestazioni, che di motori ne ha addirittura due a dare la trazione integrale. Sul sito ufficiale KuKirin-Italy.com non è in vendita (nel momento in cui scrivo), mentre lo trovate su Geekmall a prezzo scontato di 199 euro rispetto all'ordinario. Rompere il salvadanaio non basta: bisogna proprio farlo esplodere, visto che anche scontato il KuKirin G2 Master costa la bellezza di 999 euro, ma vedetela così: il G3 Pro che gli somiglia sul sito di KuKirin costa 1.290 euro. Le prestazioni del G2 Master si candidano a farvi diventare il ricercato n°1 di Polizia, Carabinieri, Digos, FBI e chi più ne ha più ne metta. Questo perché, con due motori da 1 kW ciascuno sfreccia fino a 60 km/h: roba da poterlo scatenare solo in pista o in aree privatissime. La batteria da 1,1 kWh (capacità degna di un'auto mild hybrid) permette fino a 70 km di autonomia e non mancano ammortizzatori idraulici su entrambe le ruote, un display di grandi dimensioni e luci ''ambient'' come sulle auto dei raduni di tuning.

Honey Whale S6 Pro-S

La messicana Honey Whale S6 Pro-S, scontata di 80 euro su Geekmall, è tra le bici elettriche meno costose che possiate trovare. Per 519 euro vi portate a casa un modello compatto e pieghevole (anche se il peso di 26 kg non la rende poi così agile da trasportare senza pedalare). Le ruote basse da 14'' sono compensate da forcella e forcellone ammortizzati, per meglio affrontare il pavé cittadino, mentre la batteria consente fino a 55 km di autonomia. Il motore da 350 W e 28 Nm di coppia permette di raggiungere i 35 km/h e i freni sono entrambi a disco.

Fonte: Geekmall.com

Pubblicato da Emanuele Colombo, 13/04/2024