Cowboy Cross, la nuova e-Bike pronta per l'avventura

Cowboy, il rinomato marchio belga di biciclette elettriche, ha di recente presentato una nuova bicicletta a pedalata assistita pensata non solo per la città, ma anche per affrontare qualche escursione avventurosa. Il loro ultimo modello si chiama Cross e rappresenta un'intrigante incursione nel territorio delle ebike progettate per affrontare ogni tipo di terreno: dalla pavimentazione cittadina alle strade più sperdute e selvagge. Insomma, non un semplice strumento di mobilità alternativa, quanto piuttosto un vero e proprio mezzo a pedali ''all terrain'', sfruttabile soprattutto nel tempo libero o quando si va in vacanza.

Cowboy Cross: la nuova ebike connessa e tecnologica

120 KM DI AUTONOMIA L'azienda, nota per le sue innovazioni nel campo delle ebike cittadine, sembra ora puntare verso nuovi orizzonti, combinando la praticità urbana con la voglia di avventura. La Cross di Cowboy si distingue per il suo design robusto e versatile, concepito per affrontare le sfide dei terreni accidentati. Con pneumatici larghi da 60 mm e sospensioni integrate sia nella forcella anteriore sia nel reggisella, questa ebike è pronta ad affrontare qualsiasi tipo di percorso. Ma ciò che rende veramente interessante la Cross è la sua batteria rimovibile da 540 Wh (ma c'è chi promette ricariche in soli 10 minuti), che garantisce un'autonomia massima di 120 km, aprendo così la strada a esplorazioni - quasi - senza limiti. Grazie al motore elettrico da 250 W e alla trasmissione a cinghia, la pedalata assistita è fluida e piacevole, fino alla velocità massima di 25 km/h. Limite previsto per legge.

Cowboy Cross: la velocità massima è limitata a 25 km/h

CONNETTIVITÀ Oltre a essere una bici tecnologica e connessa, la Cross ha anche una dotazione di sicurezza di prim'ordine. Dotata di uno strumento di autodiagnostica chiamato ''Check My Bike'', questa due ruote a pedalata assistita monitora costantemente le sue prestazioni e avvisa l'utente quando è necessaria la manutenzione, garantendo così un'esperienza di utilizzo e possesso simile a quella di una motocicletta. Tra le novità, anche la funzionalità ''Live Challenges'' nella propria app: attraverso elementi di gamification, la guida è ancora più coinvolgente. Questa caratteristica, insieme alla navigazione Google Maps integrata, permette una navigazione tra le strade sicura e precisa. Il tutto, ovviamente, a un prezzo non certo popolare: 3.499 euro.

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 23/03/2024