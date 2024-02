Ostrichoo: è low cost la nuova bici elettrica si ricarica in 10 minuti

In principio era la francese Pi-Pop, una sorta di bici elettrica che si ricarica da sola recuperando energia come le auto ibride. Il suo trucco è non avere una batteria, ma un supercondensatore: un dispositivo su cui anche altri, nel mondo dei BEV, si stanno concentrando per offrire un'alternativa alle lunghe attese per la ricarica. Dopo Pi-Pop è arrivata Anod Hybrid, che adotta un sistema combinato come quello che la svizzera Morand cerca di applicare alle auto. Ma siccome ''non c'è due senza tre'' (o quattro, se siete fan di Bud Spencer e Terence Hill), dall'Olanda arriva Ostrichoo, una nuova e-bike con una tecnologia simile. E che promette 96 km di autonomia con una ricarica di 10 minuti; una ricarica completa dura invece 30 minuti, per un'autonomia di ben 120 km.

Ostrichoo Lucius

LE ''BATTERIE'' DEL FUTURO? Come si capisce, un supercondensatore (chiamato anche supercapacitore) è molto più veloce ad accumulare energia rispetto a una batteria ricaricabile. Questo perché le batterie si ricaricano attraverso una reazione chimica: particelle cariche chiamate ioni si spostano all'interno di una matrice, attratte dalla carica elettrica erogata dal caricabatterie, fino ad accumularsi attorno a uno dei componenti interni. Quando si stacca il caricabatterie, restituiscono l'energa accumulata ''nuotando'' in direzione opposta. Un supercapacitore invece accumula cariche statiche in modo più immediato e diretto, su due armature di materiale conduttore separate da un isolante.

Ostrichoo Caesar

MODELLI E PREZZI Ora, che cosa porta di nuovo la Ostrichoo? Intanto, coi suoi 120 km, alza l'asticella dell'autonomia: la Pi-Pop si ferma a 500 metri - perché il suo scopo è fornire una pedalata assistita, non farti andare senza pedalare - mentre la Anod arriva a 70 km. Ma Ostrichoo rende anche questa nuova tecnologia più accessibile. Infatti per la Pi-Pop si parla di i 2.450 euro e di 3.900 euro per la Anod. Ostrichoo è proposta in tre modelli, con la Zeno, dal telaio chiuso, che parte da 999 euro; la Lucius, che ricalca i classici stilemi delle bici a telaio aperto, attacca a 1.599 euro e la massiccia Caesar a 2.199 euro. Identica la dotazione tecnica per i tre modelli: tutti dotati di motore Bafang M410 da 250 W di potenza, cambio a 3 marce e di un accumulatore che dura oltre il doppio di una normale batteria al litio (le stime parlano di 2200 cicli di ricarica).

