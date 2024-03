Orox Adventure, l'e-bike che sfida le condizioni estreme. E che autonomia!

Dopo essere diventate protagoniste della mobilità nelle nostre città, le e-bike stanno ora prendendo piede anche nei percorsi fuoristrada. Un esempio arriva da Tern, azienda già celebre per le sue bici elettriche da carico urbano, che ora si muove in questa nuova direzione presentando la Orox Adventure. Definita una ''adventure cargo bike'', questa e-bike è stata pensata per affrontare qualsiasi tipo di percorso e di condizione estrema, assicurando grande autonomia e la miglior capacità di carico della categoria.

VERSTAILE E PERSONALIZZABILE Una delle caratteristiche principali di Orox Adventure è la sua versatilità, permettendo di affrontare sia percorsi urbani sia di campagna. L'esperienza di guida è personalizzabile grazie a diverse opzioni di telaio e di pneumatici. Il modello è disponibile in due misure: Medium, per altezze da 155 a 185 cm, e Large, per altezze da 165 a 195 cm. Questa e-bike è adatta per ciclisti fino a 130 kg di peso. Le ruote Atlas X Cargo hanno cerchi a doppia parete, assi passanti sovradimensionati per rafforzare forcella e triangolo posteriore e massicci pneumatici all-terrain Johnny Watts di Schwalbe su misura con impronta a terra extra-large.

Orox Adventure è dotata di pneumatici all-terrain Schwalbe

AUTONOMIA QUASI INFINITA Dotata di motore Bosch Performance Line CX capace di fornire fino a 85 Nm di coppia e una velocità massima di 25 km/h, Tern propone la Orox Adventure con possibilità di montare fino a due batterie PowerPack Bosch da 800 Wh. L'autonomia per singola batteria è di 161 km, quindi il totale per coppia arriva fino a 322 km! Per mantenere meglio la carica, la batteria anteriore viene mantenuta al caldo e al riparo dagli agenti atmosferici dal Frame Pack.

TRASPORTO ECCEZIONALE Come anticipato, un'altra caratteristiche della Orox Adventure è la sua notevole capacità di carico: 210 kg su strada, 180 fuori strada. Sono disponibili un portapacchi da 100 kg di portata, borse da 72 kg e il Trail Rack da 25 kg di carico all'anteriore. Tra le opzioni, anche il sedile passeggero. Inoltre, il cavalletto Atlas Kickstand XL è brevettato per grandi carichi e testato fino a 100 kg.

Tern Orox Adventure ha un'autonomia superiore ai 300 km

PREZZO E USCITA Questa cargo bike di Tern offre dunque prestazioni eccellenti e una vasta gamma di opzioni, oltre a componenti di alta qualità. Tra questi citiamo la trasmissione a cinghie Gates Carbon abbinate a mezzo Rohloff e i freni idraulici Madura a 4 pistoncini. Orox Adventure è attesa sul mercato per la primavera, a un prezzo di 6.799 euro.

Foto e maggiori informazioni: Ternbycicles.com

Pubblicato da Luca Manacorda, 03/03/2024