Miloo Xplorer Beast e Nespresso: arriva l'e-bike dal telaio realizzato con capsule del caffè

Il mondo dell'e-bike strizza spesso l'occhio agli utenti che hanno a cuore la sostenibilità e la riduzione dell'inquinamento da trasporto, ma è anche un mondo in cui le soluzioni tecnologiche sono sempre all'avanguardia. Un perfetto connubio tra queste due caratteristiche è il modello di Xplorer Beast nato dalla collaborazione tra Miloo e Nespresso.

UNA BICI... AL CAFFE' La Miloo Xplorer Beast è una potente mountain bike progettata per offrire prestazioni di alto livello sia su strada sia fuoristrada e, nella sua versione originale, è realizzata con un sofisticato telaio in fibra di carbonio. Dalla collaborazione con Nespresso, altra azienda svizzera, è nata una versione di questa e-bike con telaio realizzato con capsule di caffè riciclate. Nespresso fornisce a Miloo l'alluminio riciclato delle capsule che viene utilizzato per telaio e cerchioni. Inoltre, altri materiali riciclati vengono usati per i componenti della bicicletta: ad esempio pneumatici, sella e manopole contengono tutti un certo grado di gomma riciclata.

ECONOMIA CIRCOLARE Attualmente Nespresso gestisce un grande impianto di riciclaggio per le sue capsule in alluminio e può contare su oltre 3.700 punti di raccolta in Svizzera. Grazie al programma ''Recycling at home'' lanciato nel 2012 in collaborazione con le Poste svizzere, le capsule vengono ritirate a casa degli utenti per essere consegnate all'impianto di riciclaggio. Secondo i dati diffusi da Nespresso, viene riciclato il 72% di capsule usate. Anna Bory, co-fondatrice di Miloo, ha dichiarato alla rivista tedesca E-Bike News: ''Con Miloo vogliamo sfidare chi è coinvolto nella mobilità dolce a sviluppare veicoli ancora più credibili e rispettosi dell’ambiente che possano sostituire le auto. Dopo il primo contributo, la presentazione della bici elettrica autonoma Xplorer Beast, il passo successivo è stato ovviamente lo sviluppo di una bici che, ad esempio, si concentri sull’economia circolare. Nespresso era chiaramente il nostro partner preferito per affrontare questa sfida''.

IL PREZZO DELLA TECNOLOGIA La Miloo Xplorer Beast si avvale di alcune delle migliori tecnologie disponibili. Utilizza un motore sviluppato in collaborazione con Bafang con una potenza massima di 1.000 watt e 160 Nm di coppia. La velocità massima è di 45 km/h, limitabile a 25 km/h per conformarsi alle normative europee. Riguardo alla batteria, vengono utilizzate celle LG 21700 per la massima densità energetica ed efficienza. Il prezzo della versione in fibra di carbonio è di 10.899 franchi svizzeri, circa 11.700 euro. Il prezzo della versione realizzata con capsule Nespresso non è ancora stata comunicato, ma il modello dovrebbe arrivare sul mercato nella primavera di quest'anno.

Pubblicato da Luca Manacorda, 04/02/2024