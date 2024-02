Nuova eMTB Cannondale Moterra SL: che peso! E che potenza!

Questa settimana Cannondale ha presentato la Moterra SL, una eMTB decisamente interessante, viste le sue caratteristiche di peso e di potenza. Nonostante si fermi attorno alla soglia dei 20 kg (a seconda della versione), infatti, il motore Shimano di cui è dotata garantisce 85 Nm di coppia e 600 W di potenza massima. A garantirle un peso ridotto ci pensano soprattutto il telaio in fibra di carbonio con tecnologia FlexPivot e la batteria da 601 Wh High-Energy Density. Quest'ultima pesa 3,1 kg ed è capace di offrire più Wh per chilogrammo di qualsiasi altra sul mercato.

MOTORE PERSONALIZZATO Come detto, al peso ridotto la Moterra SL accompagna però una potenza notevole, garantita dal motore Shimano EP801, al quale è stata aggiunta una mappatura personalizzata per Cannondale. I livelli di assistenza diventano quattro, con i classici ECO, TRAIL e BOOST che vengono affiancati dall'opzione TURBO. Quest'ultima permette di utilizzare tutti i watt del motore, per superare anche il tratto in salita più ostico.

Cannondale Moterra SL LAB71

LE VERSIONI La Moterra SL viene proposta in tre differenti versioni. Top di gamma è la SL LAB71 con sospensioni Fox Factory, trasmissione SRAM, cambio wireless XX AXS a 12 velocità, freni a disco idraulici Code Ultimate Stealth, ruote all-mountain DT Swiss XMC 1501 carbon ultraleggere tubeless ready e un peso totale di 19,5 kg. A scendere troviamo la SL1 e la SL2, leggermente più pesanti (rispettivamente 19,7 e 20,6 kg) e con alcune dotazioni di livello ovviamente inferiore, che giustificano le notevoli differenze di prezzo.

PREZZO E USCITA Infatti la Moterra SL LAB71 viene proposta a 13.999 euro, la SL1 a 9.999 euro, la SL2 a 7.999 euro. Le prime Cannondale Moterra SL sono attese nei negozi per il mese di marzo. Per trovare il rivenditore autorizzato più vicino si può utilizzate l'apposito motore di ricerca presente sul sito ufficiale di Cannondale.

Pubblicato da Luca Manacorda, 25/02/2024