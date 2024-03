Canyon Grizl:ON, l'e-bike versatile per chi ama l'avventura

Aumentano sempre di più i modelli di e-bike versatili, in grado di fornire una soluzione adatta sia ai percorsi quotidiani sia alle avventure fuoriporta. È il caso anche della gamma Grizl:ON di Canyon, composta da quattro modelli sviluppati per strade asfaltate e sterrate e caratterizzati da un telaio leggero in carbonio e dal motore Bosch Performance Line SX.

Canyon GRIZL:ON CF 7

MASSIMO COMFORT La forcella ammortizzata da 40 mm gioca il ruolo più importante nella versatilità delle Grizl:ON, rendendola adattabile a terreni sterrati, pavè o asfalto. Il comfort è garantito anche dagli pneumatici larghi e dal reggisella S14 VCLS 2.0, che riduce gli urti sulle superfici più dure. La geometria del telaio consente una posizione di guida comoda ed eretta. Questa eGravel è dotata inoltre delle luci Lupine SightStays, ideali per i percorsi cittadini e che garantiscono visibilità ottimale in qualsiasi situazione. Tra gli optional troviamo i parafanghi a copertura totale (di serie sul modello CF Daily) e il portapacchi per caricare le borse.

Canyon GRIZL:ON CF DAILY

MOTORE PIUMA Un'altra caratteristica di pregio della Grizl:ON è il motore Bosch SX, pesante solo 2 kg e in grado di offrire 55 Nm di coppia massima. La batteria è da 400 Wh, con opzione Range Exender da 250 Wh, garantisce l'autonomia per lunghe escursioni. L'app Bosch Flow e il modulo di connettività opzionale consentono di seguire la navigazione, ma anche di monitorare la carica e l'autonomia residua della batteria, oltre a offrire funzioni di sicurezza come la tracciabilità della posizione.

Canyon GRIZL:ON CF 9

QUATTRO VERSIONI Come detto, la gamma Grizl:ON è composta da quattro modelli che differiscono per caratteristiche e prezzo:

GRIZL:ON CF 7: dotato di cambio Shimano GRX RX812 GS a 7 velocità e ruote DT Swiss HG1800 con pneumatici Schwalbe G-One Bite Evo da 45 mm. Prezzo: 5.149 euro.

GRIZL:ON DAILY: cambio Shimano GRX RX822 a 12 velocità e ruote DT Swiss HG1800 con pneumatici Schwalbe G-One Overland da 45 mm. Prezzo 5.649 euro.

GRIZL:ON CF 9: trasmissione wireless SRAM Force AXS XPLR (42T, 10-44T) con sospensioni Rock Shox Rudy Ultimate XPLR, ruote DT Swiss HGC1800 con pneumatici Schwalbe G-One Bite Evo da 45 mm. Prezzo 7.199 euro.

GRIZL:ON CF TRAIL: trasmissione SRAM Force AXS con cambio XO Eagle (42T / 10-52T), ruote DT Swiss HGC14000 e pneumatici Schwalbe G-One Ultrabite da 50 mm. Prezzo: 8.199 euro.

Pubblicato da Luca Manacorda, 16/03/2024