La migliore mountain bike elettrica su Amazon a meno di 700 euro

Cominci a pensare di comprarti una bici elettrica, per sfuggire in modo salutare alla morsa del traffico, e già temi che dovrai spendere migliaia di euro. Ma non è sempre così. Accanto ai modelli da sogno non mancano quelli di primo prezzo, tra i quali è però difficile orientarsi, con tanti prodotti di scarsa qualità in agguato. Nel momento in cui scrivo, la proposta più interessante nella fascia al disotto dei 700 euro sembra essere la Eleglide M1, una eMTB che si compra su Amazon con spedizione gratuita e costa, appunto, 699 euro. Chiaro, non dovete aspettarvi il top del top, ma per peso e prestazioni si difende bene. Inoltre vanta un gran numero di recensioni positive, che tendenzialmente ne confermano qualità, affidabilità e disponibilità del servizio clienti.

Eleglide M1, la miglior eMTB su Amazon a meno di 700 euro

PER UN PUGNO DI DOLLARI Eleglide M1 è una mountain bike con telaio in lega di alluminio, che pesa 21,3 kg: non troppi, nel mondo delle eMTB. L'autonomia arriva fino a 65 km e la pedalata assistita si può regolare su 5 diversi livelli, da 6 km/h fino a una velocità massima di 25 km/h. Il cambio è firmato Shimano e ha 21 rapporti, mentre le gomme sono CST da 27,5 pollici. I freni sono entrambi a disco da 160 mm, ma attenzione: sono del tipo a comando meccanico, via cavo, e non con il più efficace e pregiato comando idraulico. La forcella è ammortizzata e ha un comando di blocco per fare meno fatica a pedalare sull'asfalto liscio. La struttura della bici sopporta ciclisti fino a 100 kg di peso, per una statura compresa tra 160 e 185 cm. Il motore da 250 W e 45 Nm (nascosto nel mozzo posteriore) è alimentato da una batteria da 270 Wh, che si può staccare per poterla riporre al riparo da eventuali malintenzionati, anche se lo sgancio dalla bici è protetto da una serratura a chiave. La trovate su Amazon a questo link.

Eleglide M1: le velocità nei 5 livelli di assistenza

PER QUALCHE DOLLARO IN PIÙ Attenzione, della Eleglide M1 esiste anche una versione Plus con batteria da 450 Wh per un'autonomia fino a 100 km. Altre differenze sono la forcella, che non è solo molleggiata ma anche dotata di ammortizzatori idraulici, e il computer di bordo che è più sofisticato e ricco di funzioni. Ma logicamente costa anche un po' di più: sullo store che Eleglide ha su Amazon costa 749 euro. La buona notizia è che i clienti Prime possono averla scontata allo stesso prezzo della M1 base e visto che l'iscrizione a Prime offre 30 giorni di prova gratuita - e al termine consente di rinunciare senza penali - può valer la pena registrarsi.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 06/04/2024