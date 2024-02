DYU T1: la bici elettrica pieghevole, in magnesio e low cost

Pieghevole e leggera, per essere una bici elettrica, grazie al telaio in magnesio: questo è il ritratto di DYU T1, ebike cinese che è pure low-cost

A vederla così non diresti mai che si tratta di un modello low cost e invece, nel momento in cui scrivo, la bici elettrica DYU T1 è proposta al prezzo di 849 euro. Vediamo insieme che cosa la rende interessante. Pieghevole e leggera, per essere un'ebike, DYU T1 è fatta in magnesio, per contenere il peso in poco più di 22 kg. Inoltre il telaio pressofuso è privo di saldature, a dare un aspetto più curato, e regge un peso di oltre 120 kg, ponendosi così ai vertici della categoria quanto a portata.

DYU T1, la batteria è estraibile

AUTONOMIA La batteria estraibile offre fino a 55 km di autonomia con una ricarica di 6 ore e il motore da 250 W nascosto nel mozzo posteriore regola l'assistenza grazie a un sensore di coppia nella pedaliera, così da permetetre una pedalata più fluida e naturale. Il resto della componentistica prevede un cambio Shimano a 7 velocità, ma freni a disco ad azionamento meccanico (via cavo) anziché idraulico. E questo, a voler ben vedere, è una semplificazione difficile da giustificare, visto che il sistema idraulico è ormai standard anche su molti modelli entry-level.

DYU T1 ripiegata

DOVE SI COMPRA Pensata per l'ultimo miglio dei pendolari, DYU T1 ripiegata diventa molto compatta, con un ingombro di 85 x 48 x 78 cm che permette un agevole trasporto sui mezzi pubblici. Le ruote sono da 20 pollici e la sella ammortizzata contrubuisce al comfort nella guida su pavé e sanpietrini. DYU T1 si compra online sul sito del costruttore dyucycle.com, che effettua spedizioni gratuite anche in Italia.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 17/02/2024