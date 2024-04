Specialized Turbo Creo 2, la nuova bici elettrica con 200 km di autonomia

La nuova e-bike Specialized Turbo Creo 2 Comp E5 ha quasi 200 km di autonomia. Il costo? Non altissimo per il telaio in alluminio

Centoventi miglia: al cambio fanno quasi duecento chilomtri di autonomia (193 km, per l'esattezza) quelli dichiarati dalla nuova e-bike Specialized Turbo Creo 2 Comp E5, un modello adatto sia per l'uso su strada sia su sterrato, in arrivo sul mercato a un prezzo non stratosferico per il segmento di appartenenza e per il marchio che porta. Parliamo di 4.500 dollari, che in Italia si traducono in 4.600 euro IVA compresa. Un prezzo reso possibile dalla costruzione in lega d'alluminio invece che in carbonio.

Specialized Turbo Creo 2 Comp E5

LA TECNICA La batteria da 320 Wh è completamente integrata nel telaio e il motore New Specialized 1.2 SL Custom Lightweight Motor eroga 320 W di potenza e 50 Nm di coppia. L'assistenza è regolabile di fino in tempo reale grazie al Micro Tune e con l'app Specialized personalizzi il motore ed il display, registri le tue uscite, fai le statistiche e azioni il Turbo System Lock per proteggerti dai ladri. La trasmissione è a catena e passa per un cambio a 12 rapporti. I freni sono entrambi a disco a comando idraulico. Il peso della bici è di 15,1 kg. Due le colorazioni: con telaio cachi e scritte beige o con telaio nero e scritte oro.

Specialized Turbo Creo 2 Comp E5, il motore è nel mozzo della pedaliera

ROAD & GRAVEL Specialized Turbo Creo 2 Comp E5 viene fornita con pneumatici 700x38, ma ha spazio per poter utilizzare gomme fino a 700x47c ad alto volume d'aria, per affrontare i fondi dissestati. Provvede il dispositivo Future Shock 3.0 ad ammortizzare il manubrio: con 20 mm di corsa riduce gli impatti del 53%, dichiara Specialized. La bici è inoltre predisposta per il montaggio di vari tipi di portapacchi: anteriore, posteriore, low-rider.

