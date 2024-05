E-Bike: l'italiana Edinamic firma il primo motore in carbonio

È italiano il primo motore per bici elettriche realizzato in carbonio forgiato, per un look strepitoso. Si chiama Edinamic EDC1

La Motor Valley italiana si conferma ancora una volta la culla dell'innovazione per quanto riguarda i motori. Solo che questa volta non si parla di moto o di supercar, ma di e-bike. Per loro, la Edinamic di Reggio Emilia ha realizzato EDC1, primo propulsore al mondo realizzato in carbonio forgiato. Il tutto grazie ad alcuni brevetti made in Italy, si intende. La prima bici elettrica a montarlo - presentata in questi giorni al Bike Festival di Riva del Garda - era un muletto camuffato, ricavato dalla eMTB Olympia Murdock (foto sotto): un modello d'elite che ancora prima di montare il motore in carbonio ha un prezzo vicino ai 7.000 euro.

E-MTB Olympia Murdock - Foto, Olympia Cicli

IL PESO? NON È LA SUA ARMA MIGLIORE Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, con 2,85 kg di peso il motore in carbonio non fa registrare alcun record sulla bilancia. Siamo appena una cinquantina di grammi al disotto di parecchie applicazioni leader nel settore, ma nessuna rivoluzione. Nei listini di Bosch, Polini e Shimano non mancano unità che pesano ancora meno: senza ricorrere al carbonio. Non a caso Edinamic sottolinea altre doti del suo EDC1: ''potenza progressiva, fluida e uniforme che viene erogata in modo intuitivo, con l’obiettivo di assicurare prestazioni uniche sia nella spinta sia nell’assistenza alla pedalata''. Tra le principali caratteristiche di EDC1 c’è, inoltre, il meccanismo di sgancio della pedalata, che riduce al minimo l'attrito interno per consentire l'uso ''muscolare'' della bici: ''il sistema è brevettato e permette di svincolare l'assistenza del motore elettrico quando questa è spenta oppure sopra i 25 km /h, in accordo con la normativa comunitaria''.

VEDI ANCHE

Edinamic EDC1, motore in carbonio forgiato per e-bike

LE CARATTERISTICHE Potenza massima, 250 W; coppia massima 108 Nm per un livello di assistenza che arriva al 400%. Dotato di montaggi Polini e Shimano EP8, il motore in carbonio Edinamic ha poi il collegamento Bluetooth con un'app dedicata; un display LCD da 2,4 pollici con comando remoto e case in carbonio forgiato come il motore. La batteria ha 764 Wh di capacità e un peso di 3,8 kg. “Questo motore di nuova concezione nasce dopo un percorso di progettazione e test da parte dello staff di Edinamic – spiega Alessandro Campanini, fondatore e Ceo – e risponde a uno scopo preciso definito nella nostra mission aziendale: realizzare prodotti che, oltre a garantire benefici, sappiano anche regalare emozioni”. Campanini è appassionato di ciclismo, sport che pratica soprattutto in sella alle mountain bike, “e dopo aver provato una mtb fornita di motore elettrico – aggiunge – ho immaginato lo sviluppo e l’evoluzione che avrebbe potuto avere la tecnologia. Con questi presupposti è stato prima ideato e poi progettato il primo motore in carbonio”. Che si preannuncia una chicca per gli e-ciclisti più esigenti.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 12/05/2024