Focus Squared e Kalkhoff, le e-bike con l'assicurazione RC e furto

Uno dei problemi più sentiti da chi compra una bici elettrica è la possibilità di vedersela rubare da un momento all'altro: con quello che costa! Ecco perché costruttori e distributori si stanno attrezzando per offrire assicurazioni ad hoc, che diventano un vantaggio competitivo per convincere il cliente all'acquisto. Già ci aveva pensato Atala, a offrire l'assicurazione inclusa nel prezzo della e-bike. Ora Pon.Bike Italia, distributore dei marchi Focus, Cervélo, Santa Cruz, GT e Kalkhoff, alza l'asticella, con una polizza ad hoc per alcuni suoi modelli.

COME FUNZIONA La polizza, erogata da Generali Italia, si chiama Bike, dura 12 mesi ed è gratuita sui modelli Focus della gamma Squared (quelli con il numero 2 in apice nel nome) e tutta la gamma Kalkhoff 2024 acquistata presso i rivenditori autorizzati aderenti: i modelli, le caratteristiche e l'elenco dei punti vendita è sul sito di Pon.Bike Italia. La copertura Prevede la sostituzione della bici in caso di furto con una nuova di pari valore, oppure equiparabile, coprendo anche il rischio durante l'utilizzo e all'aperto, se la bici era legata con la catena BBB fornita in dotazione. Inoltre Bike include la copertura assicurativa Infortuni e Responsabilità Civile verso Terzi. Il valore della bicicletta assicurata non deve superare 8.000 euro.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 20/07/2024