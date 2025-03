Londra vieta le e-bike in metro: troppi incendi, scatta il divieto

Transport for London vieta le e-bike sulla metro e altri mezzi pubblici per il rischio incendi delle batterie. Scopri i dettagli

Dal 31 marzo, le biciclette elettriche non pieghevoli saranno vietate sulla metropolitana di Londra e su altri mezzi pubblici della capitale inglese.

Lo ha annunciato la compagnia Transport for London (TfL) dopo un'analisi dei rischi di incendio legati alle batterie di questi veicoli, seguita da pressioni sindacali per aumentare la sicurezza.

E-bike vietate sui trasporti pubblici, insomma: l’unica eccezione sarà per i modelli pieghevoli. Perché?

E-bike pieghevole Brompton Electric

Il provvedimento segue una serie di episodi preoccupanti, tra cui l’incendio di una e-bike su una banchina della metro a Rayners Lane.

L’episodio, avvenuto il mese scorso, ha sollevato allarmi sulla sicurezza, con il sindacato dei conducenti Aslef che ha evidenziato il potenziale rischio di gravi incidenti.

Ma non è che l'ultima goccia, visto che ''le e-bike e i monopattini elettrici rappresentano la tendenza di incendi in più rapida crescita a Londra'', si legge sul sito della London Fire Brigade, il locale corpo dei vigili del fuoco.

Incendi causati da e-bike e monopattini: le statistiche di Londra

Secondo le statistiche della LFB, In media c'è stato un incendio ogni due giorni nel 2023 a Londra. La London Fire Brigade ha partecipato a 143 incendi di e-bike e 36 incendi legati a monopattini elettrici. Purtroppo, questi incendi hanno causato 3 decessi e circa 60 feriti.

Molti di questi incendi sono provocati da caricabatterie incompatibili, modifiche alle e-bike o prodotti difettosi o contraffatti acquistati online, inclusi caricabatterie, batterie al litio e kit di conversione per e-bike.

Dopo gli ultimi episodi, TfL ha collaborato con i vigili del fuoco di Londra per analizzare la sicurezza delle biciclette elettriche, concludendo che, sebbene la maggior parte sia sicura, il rischio c'è.

E sarebbero i modelli non pieghevoli a presentare un rischio maggiore di incendi all'interno della rete di trasporti, sostengono gli esperti. E c'è un motivo ben preciso dietro a tutto ciò.

E-bike convertite: un rischio aggiuntivo

Uno dei problemi principali individuati riguarda le biciclette tradizionali modificate con kit di conversione elettrica e qui sta il motivo di non vietare i modelli pieghevoli.

Le e-bike pieghevoli sono considerate meno pericolose poiché più difficili da modificare. Inoltre, ''Le bici pieghevoli sono di minore intralcio in caso di emergenza'', ha dichiarato Finn Brennan di Aslef.

TfL ritiene che queste conversioni rappresentino un pericolo più alto rispetto ai modelli progettati direttamente come e-bike, ma poiché è difficile distinguerle, è stato deciso un divieto generale fino a quando non verranno implementate misure di sicurezza più efficaci.

Attualmente, tutti i modelli di biciclette non pieghevoli sono già vietati su autobus e tram, mentre i monopattini elettricisono banditi su tutta la rete TfL proprio per il rischio di incendi.

La posizione del sindaco di Londra

Il sindaco Sadiq Khan ha sottolineato che la sicurezza dei cittadini è la priorità assoluta e che, sebbene la maggior parte delle e-bike sia sicura, alcuni modelli non pieghevoli hanno provocato incendi sui mezzi pubblici. ''Questa decisione è il risultato di un'analisi approfondita sui rischi delle e-bike'', ha dichiarato Khan.

E-Bike e monopattini elettrici sono vietati sui mezzi pubblici di Londra

Quali e-bike sono vietate sui mezzi pubblici di Londra?

Tutte le e-bike non pieghevoli saranno vietate sulla metro, Overground, Elizabeth Line e DLR a partire dal 31 marzo 2025.

Posso portare una e-bike pieghevole sulla metropolitana?

Sì, le e-bike pieghevoli sono consentite perché considerate meno a rischio e di minore intralcio in caso di emergenza.

Perché TfL ha deciso di vietare le e-bike non pieghevoli?

Il divieto è stato imposto per il rischio di incendi legato alle batterie al litio, in seguito a diversi episodi di esplosioni.

Le biciclette elettriche sono vietate anche sugli autobus?

Sì, le biciclette non pieghevoli sono già vietate su autobus e tram.

Le e-bike sono pericolose per la sicurezza pubblica?

La maggior parte delle e-bike è sicura, ma alcuni modelli, in particolare quelli modificati con kit di conversione, hanno dimostrato di essere più vulnerabili agli incendi.

Il divieto potrebbe essere revocato in futuro?

TfL ha dichiarato che le regole saranno soggette a revisione e potrebbero essere modificate se verranno introdotte misure di sicurezza più efficaci.

Questa nuova normativa avrà un impatto significativo sulla mobilità urbana a Londra, mettendo in discussione alcuni pilastri delle amministrazioni più impegnate sul fronte green, come il trasporto multi-modale e i mezzi alternativi per il cosiddetto ''ultimo miglio''.

Scopri di più su divieti e deroghe all'uso delle e-bike a Londra consultando la fonte di questo articolo: The Guardian. Cosa ne pensi di questa decisione? Scrivici nei commenti!

27/03/2025