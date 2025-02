Bici elettriche: Cina incentiva abbandono batterie al litio per quelle al piombo

La Cina sta promuovendo il passaggio dalle bici elettriche con batterie al litio a modelli dotati di batterie AGM al piombo. Una decisione sorprendente che mira ad affrontare le preoccupazioni legate alla sicurezza e alla sostenibilità delle batterie agli ioni di litio.

Le biciclette elettriche rappresentano un pilastro fondamentale della mobilità urbana in Cina. Si stima che oltre 350 milioni di e-bike siano attualmente in circolazione nel Paese. Molte di queste assomigliano più a scooter o ciclomotori che a biciclette tradizionali e vengono utilizzate quotidianamente da famiglie e giovani lavoratori.

La storia delle batterie al piombo

Le batterie al piombo sigillate (AGM) hanno una lunga storia nel settore delle e-bike in Cina. Questa tecnologia, che risale a oltre 100 anni fa, è stata ampiamente utilizzata nei primi veicoli elettrici del XX secolo.

Il boom delle batterie al Litio e i problemi di sicurezza

Negli ultimi dieci anni, il mercato ha assistito a una transizione verso batterie al litio più leggere e durature. Tuttavia, i rischi legati agli incendi delle batterie al litio, sebbene rari, hanno sollevato preoccupazioni significative (anche a New York, leggi qui l'approfondimento). Per questo motivo, il governo ha introdotto nuove normative di sicurezza e incentivi per favorire il ritorno alle batterie AGM, considerate più sicure.

Il Ministero del Commercio Cinese ha recentemente annunciato politiche per incentivare la rottamazione delle e-bike con batterie al litio e la loro sostituzione con modelli dotati di batterie AGM. Le misure includono sussidi economici per l'acquisto di nuovi modelli e programmi di riciclo per smaltire in modo sicuro i veicoli sostituiti.

Le batterie al sodio: un compromesso tra sicurezza e prestazioni

Mentre le batterie AGM offrono maggiore sicurezza, presentano svantaggi in termini di densità energetica e durata. Per superare queste limitazioni, aziende leader come Yadea stanno sviluppando batterie al sodio.

Le batterie al sodio combinano la sicurezza delle AGM con una densità energetica e una durata maggiori, avvicinandosi alle prestazioni delle batterie al litio. Tuttavia, il loro costo attuale rimane elevato, anche se gli investimenti in ricerca e sviluppo potrebbero abbassarne il prezzo nei prossimi anni.

Batterie al sodio - CC 3.0 - Jacobs School of Engineering, UC San Diego

La tecnologia delle batterie è ancora in evoluzione

La decisione della Cina di incentivare il passaggio alle batterie AGM per le e-bike riflette un’importante scelta in termini di sicurezza e gestione dei rifiuti elettronici. Tuttavia, il futuro della mobilità elettrica potrebbe risiedere nelle batterie al sodio, che promettono di combinare sicurezza e prestazioni elevate. Resta da vedere come evolverà il mercato nei prossimi anni e se il sodio potrà realmente sostituire il litio nelle e-bike del futuro.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 01/02/2025