Urtopia Titanium Zero: scopri quanto pesa l'e-bike ultraleggera

Tra le e-bike più innovative presentate al CES 2025, l'Urtopia Titanium Zero merita un posto d'onore. Grazie al telaio in titanio stampato in 3D, al motore ultraleggero e a una batteria innovativa pesa meno di molte bici muscolari. Scopriamo insieme le sue caratteristiche.

Urtopia Titanium Zero, il telaio in titanio realizzato con la stampa 3D

Un telaio in titanio prodotto in 3D

L'Urtopia Titanium Zero utilizza un telaio in titanio realizzato con tecnologia di stampa 3D. Il titanio è stato scelto per la sua flessibilità, che garantisce maggiore comfort rispetto all'alluminio, oltre a essere più rigido e leggero. Con un peso complessivo di soli 10,8 kg, questa e-bike rappresenta un punto di riferimento per leggerezza, battendo molte bici tradzionali.

Il reggisella è anch'esso in titanio.

è anch'esso in titanio. Le ruote e la forcella sono in carbonio, garantendo ulteriore leggerezza e resistenza.

Urtopia Titanium Zero, il motore Quark DM 1.2

Il motore ultraleggero Quark DM 1.2

Il cuore tecnologico dell'Urtopia Titanium Zero è il motore Quark DM 1.2, descritto dall'azienda come il ''più piccolo, leggero e con la maggiore densità di coppia al mondo''.

Peso del motore : 1,2 kg

Coppia massima: 60 Nm

Questo motore compatto è montato sul movimento centrale ed è progettato per offrire una potenza eccezionale rispetto al suo peso ridotto, contribuendo in modo significativo al design ultraleggero della bicicletta.

Urtopia Fusion, la strumentazione

Una bici concettuale

Urtopia ha dichiarato che l'Urtopia Titanium Zero è attualmente un concept, il che significa che potrebbe non arrivare mai alla produzione. Tuttavia, il motore Quark DM 1.2 verrà utilizzato su altri modelli futuri e sarà anche disponibile per altri produttori.

Batterie all'avanguardia

Una caratteristica unica è l'utilizzo di una batteria a elettrolita solido. Questa tecnologia offre una densità energetica di 300 Wh/kg, migliorando efficienza e autonomia rispetto alle batterie tradizionali.

CES 2025 e prospettive future

L'Urtopia Titanium Zero è stata presentata ufficialmente al CES 2025 di Las Vegas, confermando l'impegno dell'azienda nell'innovazione. Sebbene non siano ancora stati annunciati dettagli su prezzo e data di lancio, questo modello rappresenta un nuovo standard per le e-bike ultraleggere.

Urtopia Fusion, l'e-bike con ChatGPT

La storia di Urtopia

Lanciata nel 2022, Urtopia ha già fatto parlare di sé grazie al design innovativo delle sue e-bike in carbonio. Nel 2023, l'azienda americana con sede in California ha sorpreso il mercato con l'introduzione dell'e-bike Urtopia Fusion, dotata di intelligenza artificiale ChatGPT. Scopri di più sull'e-bike Urtopia Fusion con ChatGPT.

L'Urtopia Titanium Zero unisce materiali di alta qualità, tecnologie innovative e un design ultraleggero. È ideale per chi cerca un'e-bike performante, confortevole e all'avanguardia. Ben sapendo che, benché ancora non sia stato annunciato, il prezzo potrebbe contribuire a rendere anche il ciclista più leggero: nel portafogli! Scopri tutte le e-bike Urtopia sul sito ufficiale.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 19/01/2025