Polestar firma una mountain bike elettrica in collaborazione con Allebike

Polestar firma la Allebike Elize: mountain bike elettrica costruita a mano in Svezia per abbinarsi ai SUV elettrici

Se non la guardi bene potrebbe sfuggirti il fatto che si tratta di una bici elettrica: si chiama Elize ed è la eMTB che Polestar ha realizzato in collaborazione con Allebike: una mountain bike elettrica in edizione limitata che - idealmente - si affianca alla gamma di SUV elettrici ad alte prestazioni composta da Polestar 3 e Polestar 4. Mai sentito parlare di Allebike? È una fabbrica di biciclette svedese, a conduzione famigliare, che dal 2003 progetta e produce bici d'alta gamma rigorosamente a mano, alle porte di Göteborg.

COMPONENTI AL TOP L’Allebike Elize Polestar Engineered nasconde benissimo tutta la sua parte elettrica, integrandola nel telaio completamente in carbonio. Forcella e monoammortizzatore pneumatici, pluri-regolabili, sono firmati Ohlins e garantiscono 170 mm di corsa all'anteriore (RXF38 m.2 29) e 160 mm al posteriore (TTX2Air). Shimano fornisce il cambio automatico a 12 rapporti XT M8150. Dello stesso costruttore è il motore: uno Shimano EP 8 da 85 Nm, alimentato da una batteria da 750 Wh. La bici completa ha un peso di 22,8 kg. Allebike Eliza Polestar Engineered è disponibile con consegna da Allebike sul web shop Polestar Additionals, a un prezzo di listino di 8.900 €.



Pubblicato da Emanuele Colombo, 29/09/2024