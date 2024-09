Trackting Bike T8 e T9, i nuovi antifurto GPS senza canone per bici ed e-bike

Trackting Bike T8, T9 e T15: ora gli antifurto localizzatori GPS per la tua bici elettrica e non funzionano anche senza canone

Trackting ha recentemente lanciato un innovativo antifurto localizzatore GPS per biciclette ed e-bike, che si distingue per la sua SIM integrata e - qui sta la vera novità - la possibilità di usarlo senza dover pagare un canone. Prende il nome di Trackting Bike ed è proposto in tre varianti, tutte leggere e invisibili, progettate per offrire una protezione efficace contro i furti e garantire al contempo una lunga durata della batteria e una copertura internazionale in 50 Paesi. Ma come funzionano? Quanto costano? Quali sono le differenze tra i vari modelli? Andiamo con ordine.

Gli antifurto Trackting Bike sono dispositivi GPS che si installano sulla bicicletta (elettrica e non): in posizione nascosta e tramite viti anti-manomissione. Grazie alla SIM integrata e alla batteria ricaricabile, che ha un autonomia di alcune settimane, questi dispositivi possono connettersi senza limiti alla rete mobile in oltre 50 paesi, garantendo una copertura internazionale senza costi aggiuntivi. Una volta installato, l’antifurto si attiva e si disattiva tramite un’app per lo smartphone. In caso di movimento sospetto, che il dispositivo rileva tramite un accelerometro incorporato e dalla sensibilità regolabile, Trackting Bike invia una notifica all’utente e permette di tracciare la posizione della bici in tempo reale sullo schermo del telefonino.

L’installazione degli antifurto Trackting Bike è pensata per essere semplice e veloce. Il modello T8, ad esempio, si fissa sotto il portaborraccia con viti codificate anti-manomissione. Il modello T9 è studiato per e-bike con la forcella ammortizzata e si inserisce nel cannotto. Il modello T15 è ottimizzato per nascondersi nel telaio di alcuni tipi di bici pieghevoli. Una volta installato, il dispositivo si gestisce completamente tramite l’app Trackting, disponibile per iOS e Android. L’app permette di attivare e disattivare l’antifurto, monitorare la posizione della bici e ricevere notifiche in caso di movimenti sospetti.

I modelli Trackting Bike T8, T9 e T15 sono proposti sia con la formula senza canone sia con il servizio di tracciamento fornito in abbonamento. Quest'ultima opzione include 30 giorni d'uso gratuito, dopodiché è possibile scegliere tra un pagamento annuale di 29 euro o un abbonamento triennale di 59 euro. Questi costi coprono l’uso della SIM integrata e la connessione alla rete mobile in oltre 50 paesi. Più elevati i costi se si sceglie la formula senza canone (vedi sotto):

Tracting Bike T8 - 199 euro senza canone, oppure 99 euro più 29 euro/anno o 53 euro/triennali

Tracting Bike T9 - 229 euro senza canone, oppure 129 euro più 29 euro/anno o 53 euro/triennali

Tracting Bike T15 - 229 euro senza canone, oppure 129 euro più 29 euro/anno o 53 euro/triennali

Fonte: Trackting.com

Pubblicato da Emanuele Colombo, 22/09/2024