Da Bosch eBike System il nuovo antifurto digitale per la batteria delle bici

Bosch eBike Systems introduce una soluzione digitale avanzata per proteggere le batterie delle biciclette elettriche. Al CES 2025 di Las Vegas è stato presentato ''Battery Lock'', un sistema intelligente che rende inutilizzabile la batteria in caso di furto. Scopri come funziona questa tecnologia e come può migliorare la sicurezza della tua eBike.

Cube Trike Hybrid, il display Kiox 300 di Bosch

Perché la batteria è un obiettivo sensibile per i ladri?

La batteria è uno dei componenti più costosi e cruciali di una eBike. La sua sottrazione rappresenta non solo un danno economico, ma compromette anche l’utilizzo della bicicletta. Bosch risponde a questa sfida con Battery Lock, una funzione innovativa pensata per offrire una protezione superiore.

Come funziona Battery Lock?

Il sistema Battery Lock blocca automaticamente la batteria quando l’eBike viene spenta. Se un ladro tenta di utilizzare la batteria su un’altra bicicletta dotata del sistema intelligente Bosch, il supporto del motore viene disattivato, rendendo la bici inutilizzabile e scoraggiando il mercato nero. Battery Lock si integra con l’app eBike Flow e le varie componenti del ''sistema intelligente'' Bosch (vedi sotto), e si controlla a distanza tramite uno spmartphone o un apposito display di Bosch.

Battery Lock di Bosch eBike System si controlla dai display serie Kiox

Le funzioni di sicurezza già disponibili

Bosch ha già implementato funzioni avanzate per la protezione delle eBike, tra cui:

eBike Lock, che trasforma il tuo smartphone o il display Kiox 300/500 in una chiave digitale

che trasforma il tuo smartphone o il display Kiox 300/500 in una chiave digitale eBike Alarm, che notifica in tempo reale movimenti sospetti, attiva l’allarme e consente il tracciamento GPS in caso di furto

che notifica in tempo reale movimenti sospetti, attiva l’allarme e consente il tracciamento GPS in caso di furto Pass eBike, un “libretto di circolazione” digitale che raccoglie tutte le informazioni essenziali sulla bici

Con l’aggiunta di Battery Lock, l’ecosistema di sicurezza digitale Bosch diventa ancora più completo e performante.

Terra VR|46, la e-bike di Valentino Rossi: il powertrain Bosch

Compatibilità universale e flessibilità d’uso

Battery Lock è compatibile con tutte le batterie e combinazioni di batterie del ''sistema intelligente'' Bosch, inclusi:

DualBatteries

PowerTube

PowerMore 250 Range Extender

Inoltre, il sistema consente l’utilizzo di più chiavi digitali, come smartphone e display, garantendo massima flessibilità. Per esempio è possibile disattivare temporaneamente la funzione per condividere la batteria con familiari o amici.

Installazione: basta un semplice aggiornamento over-the-air

La nuova funzione sarà disponibile tramite un aggiornamento over-the-air dall’app eBike Flow. La sua attivazione è rapida e può essere implementata su qualsiasi eBike con sistema intelligente Bosch già installato.

Battery Lock Bosch eBike System si collega al tuo smartphone

La funzione sarà lanciata nell’estate 2025 come parte del pacchetto a pagamento Flow+. Questo abbonamento offrirà ulteriori vantaggi agli utenti, garantendo protezione e servizi innovativi per la tua eBike.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 12/01/2025