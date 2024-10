Shimano, dal 2025 sulle ebike ci sarà il cambio con Intelligenza Artificiale integrata

Presentato da Shimano in occasione della fiera Eurobike del 2023, il nuovo cambio automatico per ebike Q’Auto con Intelligenza Artificiale integrata si prepara al debutto. Il leader globale nel settore dei componenti per biciclette ne ha infatti annunciato l'arrivo sul mercato nel secondo trimestre del 2025. Si tratta senza dubbio di un elemento che andrà a rivoluzionare il segmento delle ebike, che peraltro vive un momento storico di grande espansione.

L'AI IMPARA DAL CICLISTA La domanda che viene spontanea è: che ruolo avrà l'intelligenzza artificiale? Ecco, il nuovo sistema combinato, che sfrutta un sensore nel mozzo della ruota e un meccanismo con 11 velocità, è in grado di adattarsi alle preferenze del ciclista, imparando dalle sue abitudini di guida e dalle condizioni del terreno per selezionare automaticamente il rapporto di marcia più efficiente in ogni situazione.

EVOLUZIONE? NO, RIVOLUZIONE Insomma, l’Intelligenza Artificiale non solo ingloba tutti i dati di guida, ma in funzione della velocità e della pendenza impara e ottimizza l'esperienza in sella. È innegabile che questa tecnologia avanzatissima rappresenti l'inizio di una nuova era nel settore del ciclismo ed è lecito aspettarsi nei prossimi tempi soluzioni ancora più evolute.

FORTE CONCORRENZA Come anticipato, il mercato delle ebike è in forte crescita e Shimano si ritrova al secondo posto dopo Bosch nel panorama dei fornitori di sistemi di trasmissione. Anche i nuovi operatori cinesi e taiwanesi sono in ascesa, e in Giappone Shimano deve fare i conti pure con concorrenti come Panasonic Holdings e Yamaha Motor. Pertanto, puntare su una innovazione simile potrebbe essere la mossa vincente per dare un colpo importante al mercato.

13/10/2024