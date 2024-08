"Muscle" o off-road? Ora Ford Bronco e Mustang sono pure ebike

Riproporre su due ruote il fascino e l'adrenalina di due dei più iconici modelli made in USA a quattro ruote? Beh, con un po' di immaginazione, il gioco regge. Declinare in chiave e-bike l'immagine e i valori di Ford Mustang e Ford Bronco è proprio ciò che si propone N+, azienda di micromobilità elettrica non nuova a partnership col mondo auto (vedi la e-bike Mercedes-AMG Petronas F1 Team) che ora si associa a Ford e lancia un paio di nuovi prodotti di libera ispirazione l'una allo storico fuoristrada, l'altra alla pony car.

Bronco ora è anche il nome di una ebike

COMPLEMENTARI Entrambe le e-bike Bronco e Mustang condividono il DNA stilistico di base e alcuni accessori, tipo le luci brillanti e il display LCD sul manubrio. Ma divergono nel carattere: la Bronco è concepita per l'offroad, rispecchiando il robusto SUV omonimo, mentre la Mustang dà priorità alle prestazioni e alla maneggevolezza, riecheggiando lo spirito della vettura.

Mustang formato bici elettrica

LA BESTIA E L'ATLETA L'e-bike Bronco si distingue per un sellino in stile motociclistico e un sistema di doppia sospensione e cerchi rivestiti con pneumatici a fascia dura Pirelli Scorpion Enduro M, per una maggiore aderenza e durata su terreni accidentati. Dal canto suo, la e-bike Mustang si differenzia per un design più sportivo, per il telaio in lega di alluminio, per una sella più convenzionale, infine per i pneumatici semi-slick Pirelli Angel GT. Oltre alla versione standard, il listino include una edizione limitata Mustang 60th Anniversary con decalcomanie vintage.

La Bronco calza Pirelli Scorpion Enduro M

RANGE, POWER, CHARGE Ambedue utilizzano lo stesso motore elettrico montato sul mozzo, 750 Watt (1 CV) di potenza e 85 Nm di coppia. Come da regolamento, la velocità massima è limitata a 45 km/h. Una batteria da 48 V e 720 Wh si carica in 3 ore e 30 minuti e restituisce un'autonomia di 97 km, la potenza frenante è infine affidata a freni a disco idraulici a quattro pistoncini.

Ford e le e-bike, una passione che ora può manifestarsi

IN VENDITA? Non è la prima volta, che l'Ovale esplora il mondo e-bike: dal 2017 al 2019, Ford sponsorizzò la rete Ford GoBike, sviluppando anche diverse concept. Tuttavia, questa è la prima volta che il Costruttore - così seguendo una tendenze inaugurata da altri marchi - concede in licenza il proprio nome per e-bike destinate all’uso privato. A proposito: negli USA, dove le consegne sono in programma entro fine 2024, l'e-bike Mustang parte da 4.000 dollari, mentre la e-bike Bronco costa 4.500 dollari. Tra gli extra, una scelta di 10 differenti colori a pagamento (390 dollari). Per chi fosse interessato, si può visitare il mini-sito Ford ad hoc.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 10/08/2024