ABS per e-bike: Blubrake G2 funziona con l'Intelligenza Artificiale

Come per auto e moto, anche per le e-bike cresce l'attenzione verso la sicurezza e i sistemi anti-bloccaggio delle ruote ABS sono in piena evoluzione. Dall'italiana Blubrake, già fornitrice di marchi come Bianchi, Bulls e Stromer, arriva il modello di seconda generazione Blubrake ABS G2, che si distingue per l'uso dell'intelligenza artificiale per calibrare il suo intervento: al fine di combinare la massima efficacia e migliorare, nel contempo, il piacere di guida.

VEDI ANCHE

COSA È CAMBIATO Nel G2 l'unità di controllo ABS è combinata con un sistema di intelligenza artificiale capace di regolare l'assistenza alla frenata in base al tipo di terreno. L'algoritmo che gestisce l'attivazione del sistema anti-bloccaggio è stato sviluppato per misurare in modo ancora più accurato l'aderenza del battistrada sul fondo e per adattarsi in tempo reale alle diverse superfici, così da offrire una frenata sempre naturale e fluida, minimizzando gli spazi d'arresto a prescindere dalle condizioni. Rispetto alla prima versione, Blubrake ABS G2 è anche più compatto e più facile da integrare nel telaio, per un design più pulito della bici, anche se rimane la possiblità di un montaggio esterno, sulla forcella, in caso di necessità. In pratica, nel G2 l'attuatore idraulico e l'unità di controllo elettronica sono integrati in un unico assemblato, con ingombri che si riducono del 65% e un risparmio di peso del 48%.

COME FUNZIONA Il sistema anti-bloccaggio specifico per e-bike di Blubrake previene il bloccaggio della ruota anteriore e, nel contempo, anche il sollevamento della ruota posteriore. Un sistema di sensori rileva la velocità della ruota anteriore e del telaio, poi trasmette tutte le informazioni all'unità di controllo. Quest'ultima, identifica situazioni potenzialmente pericolose che possono verificarsi durante la frenata, grazie ad algoritmi derivati dall'esperienza del team Blubrake nell'industria automobilistica, e interviene sull'attuatore per regolara la pressione idraulica del freno anteriore, così da prevenire perdite di aderenza e manterene la stabilità e la manovrabilità della e-bike. Blubrake ABS G2 è già disponibile per tutti i produttori di bici elettriche, e si adatta ad applicazioni di qualunque tipologia: urban, trekking e mountain bike.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 27/10/2024