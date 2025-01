Scopri l'e-bike peggiore del mondo: guarda il video che ne illustra i difetti!

L'eBike Reevo Hubless, nata dal crowdfunding su Indiegogo, è piena di difetti. Scoprili in questo video esilarante

Nel 2020, sulla piattaforma di crowdfunding Indiegogo, fece capolino Reevo Hubless, una spettacolare e-bike con ruote senza mozzo, che raccolse in breve tempo quasi 6,5 milioni di euro di finanziamento da quasi 2.800 entusiasti sostenitori.

Sfortunatamente, solo 150 dei finanziatori ha ottenuto la sua bici elettrica e poi l'azienda è sparita senza lasciare traccia. Guarda qui sotto il video, o continua a leggere per scoprire perché la Reevo Hubless è la peggior ebike di sempre.

Il video che mostra i difetti della Reevo Hubless

I difetti che fanno della Reevo Hubless l'eBike peggiore del mondo

Certe scene del video sono esilaranti, come quella con la bici che scappa. Leggi qui sotto i difetti del progetto Reevo:

È pesantissima: la Reevo Hubless dichiara quasi 32 kg sulla bilancia.

la Reevo Hubless dichiara quasi 32 kg sulla bilancia. Non frena: freni economici su una bici pesantissima sono un pessimo mix.

freni economici su una bici pesantissima sono un pessimo mix. È scomoda: la sella ammortizzata non basta.

la sella ammortizzata non basta. Pedalare è faticoso: i cuscinetti delle ruote senza mozzo fanno molta più resistenza del normale.

i cuscinetti delle ruote senza mozzo fanno molta più resistenza del normale. Fa un rumore assurdo: basta guardare il video per sentirlo.

basta guardare il video per sentirlo. Si rompe: sulla Reevo Hubless pare non ci sia un solo componente affidabile.

sulla Reevo Hubless pare non ci sia un solo componente affidabile. La manutenzione è impossibile: una tecnologia così particolare avrebbe bisogno di un'assistenza che non c'è.

una tecnologia così particolare avrebbe bisogno di un'assistenza che non c'è. Se ne va da sola: spegnerla è impossibile e se condotta a mano, parte da sola e scappa via fuori controllo.

Reevo Hubless, le luci

Le tecnologie d'avanguardia della Reevo Hubless

A parte le ruote senza raggi, la Reevo era una e-bike piena di innovazioni utili:

Luci e frecce a LED : gli indicatori di direzione su una bici sono una rarità.

: gli indicatori di direzione su una bici sono una rarità. Lettore di impronte digitali per sbloccarla.

per sbloccarla. Presa USB per ricaricare il telefono (che si sincronizza con la bici per fare da strumentazione).

per ricaricare il telefono (che si sincronizza con la bici per fare da strumentazione). Stampella che blocca la ruota.

che blocca la ruota. Batteria estraibile.

Reevo Hubless

La campagna su Indiegogo è stata tutta una truffa?

Da quello che si vede nel video, quella della Reevo Hubless non è stata una truffa, visto che l'azienda ha effettivamente sostenuto i costi di sviluppo e produzione del mezzo. Che però appare come un prototipo ancora bisognoso di molto sviluppo per diventare un valido prodotto di serie.

L'innovativa e-bike è semplicemente un progetto ambizioso finito male, su cui il pessimo comportamento da parte dell'azienda, sparita nel nulla senza lasciare tracce, ha gettato ombre fosche. Certo, bella com'era, non c'è da stupirsi che migliaia di persone abbiano speso dei bei soldini per accaparrarsi una Reevo Hubless. Tu che avresti fatto?

Pubblicato da Emanuele Colombo, 26/01/2025