Bici elettriche: Orbea Diem 10 ha una caratteristica che la rende più sicura

A Eurobike 2024 Orbea Diem 10 si è guadagnata il prestigioso Gold Award per una caratteristica che la rende più sicura: l’illuminazione integrata a 360 gradi, che la rende più visibile da qualunque parte la si guardi. Visto con gli occhi di un profano può sembrare poco, rispetto a quanto può fare un gilet ad alta visibilità correttamente indossato, ma l'idea è di per sé meritevole e come tale è stata incoraggiata dai giudici del permio. Guarda il video qui sotto.

LE CARATTERISTICHE Per il resto, Orbea Diem 10 è una bici elettrica dal design particolarmente moderno e gradevole, a cui si armonizzano assai bene i portapacchi anteriore e posteriore di serie. Dotata di cambio automatico Enviolo e trasmissione a cinghia Gate, Orbea Diem 10 ha un motore Shimano EP801 e una batteria da 630 Wh, ma è chiaro che il suo asso nella manica è l'impianto di illuminazione, che comprende luci Supernova Starstream Pro con abbagliante e due luci di posizione costituite da fasce a led semicircolari, che rendono la bici più visibile lateralmente. Una di esse è bianca e circonda il cannotto di sterzo, mentre la seconda è rossa e gira attorno al parafango posteriore.

Orbea Diem 10, la luce attorno al cannotto di sterzo

PLURI-PREMIATA. MA QUANTO COSTA? Per questa soluzione, oltre che per le altre caratteristiche del suo design, Orbea Diem ha vinto non solo il Gold Award Eurobike 2024, ma anche il prestigioso Red Dot Award 2024, l'IF Design Award 2024 e molti altri premi. Non c'è da stupirsi se il prezzo non è proprio popolare, visto che parliamo di 5.599 euro. C'è di buono che Orbea Diem non è una bici sola, ma una famiglia di tre modelli molto simili tra loro, e con lo stesso telaio offerto nei colori Spaceship Green, Glitter Anthracite e Ivory White: sono tutti dotati delle medesime luci di posizione (senza però gli abbaglianti) e con prezzi a partire da 3.799 euro.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 13/07/2024