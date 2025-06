Pard Design ESTREMA: quando la e-bike si trasforma in sinfonia del lusso

La bicicletta elettrica italiana unisce artigianato, design e tecnologia in un telaio monoscocca in fibra di carbonio e con motore da 250W

Una passerella di primo piano ha unito recentemente il mondo delle e-bike con quello del Campionato Mondiale Superbike 2025.

Pard Design ESTREMA: dettaglio del manubrio KXF in fibra di carbonio

Infatti, in occasione della tappa italiana al Cremona Circuit del mese scorso è stato svelato fra i bolidi a due ruote anche un esclusivo modello di bicicletta con pedalata assistita, la Pard Design ESTREMA.

Pard Design ESTREMA: il mozzo lucidato integra il motore Zehus da 250W

Il costruttore italiano Pard Design ha presentato la sua nuova e‑bike di lusso in un contesto racing, che si è rivelato ideale per mostrare la bicicletta, diventata subito protagonista nel paddock (guarda altre e-bike esclusive).

Tecnologia e progetti all’avanguardia

Questo modello di bici elettrica nasce da un telaio monoscocca in fibra di carbonio, progettato e realizzato artigianalmente in Italia dal centro R&D di Pard Design da sempre impegnato nello sviluppo di concept e soluzioni innovative applicabili a ogni tipologia di veicolo.

Pard Design ESTREMA: la sella custom in fibra di carboio e pelle con il logo

Leggerezza e potenza in simbiosi

La bicicletta pesa 15 kg e monta un motore da 250 W, offrendo un ottimo equilibrio tra leggerezza e potenza. Le caratteristiche principali comprendono:

telaio in fibra di carbonio lavorato a mano

parti in alluminio fresato e cuoio artigianale

finiture con materiali tecnologici come l’Alcantara

ampia possibilità di personalizzazione per renderla unica

Pard Design ESTREMA: il cannotto di sterzo e un dettaglio del telaio artigianale

La e-bike ESTREMA si è inserita nel contesto del WSBK per le sue linee scolpite, le proporzioni votate alla performance e dettagli che enfatizzano il concetto di movimento. In sintesi un design italiano d’eccellenza.

L’allestimento con livrea WSBK richiama lo spirito di velocità, precisione e stile delle motociclette derivate dalla serie.

Frutto dall'eccellenza del Made in Italy

Prodotta a Canneto sull’Oglio, tra Mantova e Cremona, come i famosi violini della tradizione cremonese, la bici riflette la tradizione artigianale italiana concepita come una sinfonia di innovazione e alta manifattura.

Pard Design ESTREMA: il freno a disco posteriore Juin R1 e il cerchio da 28'' in fibra di carbonio

Oggetto che esprime libertà e lusso

Disponibile tramite una rete selezionata di rivenditori e luxury store in Italia e all’estero, Pard Design ESTREMA interpreta non solo il concetto di movimento in libertà su strada ma anche una filosofia di lusso non più come semplice possesso di un oggetto prezioso, ma come visione di futuro, libertà e artigianato applicato al mondo delle e‑bike.

Un listino per pochi appassionati

Il prezzo va di pari passo con l'esclusività di questa bicicletta realizzata su ordinazione e parte da 12.000 euro, ma le numerose possibilità di personalizzarla lo possono far crescere molto.

Voi cosa ne pensate di questo nuovo modello di bicicletta elettrica Made in Italy? Per avere tutte le informazioni potete cliccare sul link https://parddesign.com/.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 14/06/2025