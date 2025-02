Luna Rossa e-Bike: vendesi a prezzo ridicolo la bici elettrica dell'America’s Cup 2024

In vista della 37ª America’s Cup, dell'estate 2024, il team italiano Luna Rossa Prada Pirelli aveva introdotto un’innovazione esclusiva: la Luna Rossa e-Bike, una bici elettrica in tiratura limitata, progettata per supportare l’allenamento della squadra nella competizione velica più antica del mondo. Ora un piccolo lotto di quelle esclusive biciclette personalizzate è in vendita, a un prezzo più basso di quello che pensi.

Luna Rossa e-Bike, dettaglio del pneumatico Pirelli

Design e caratteristiche tecniche

Un look iconico ispirato al team Luna Rossa

La Luna Rossa e-bike si distingue per un design esclusivo, con una base grigia impreziosita dai colori rosso e giallo di Prada e Pirelli, perfettamente abbinati alle divise ufficiali della squadra.

Prestazioni e specifiche tecniche

Motore : 250 W di potenza per un’esperienza di pedalata assistita fluida

Velocità massima : 25 km/h

Freni : a disco con comando via cavo

Trasmissione : a cinghia dentata

Peso : circa 17 kg

Pneumatici: Pirelli Cinturato Gravel H 35-622

Luna Rossa e-Bike, il freno a disco anteriore con comando a cavo

Disponibilità e prezzo

Meno di 100 unità sono state prodotte e assegnate ai membri del team Luna Rossa Prada Pirelli. Tuttavia, un numero limitato di esemplari è disponibile per l’acquisto esclusivamente presso l’Highsnobiety Flagship Store di Berlino.

Prezzo : 2.500 €

Dove Acquistare: Highsnobiety Flagship Store, Berlino

L'esclusivo negozio tedesco, situato in Unter den Linden 40, vende anche online attraverso il sito ufficiale www.highsnobiety.com.

Luna Rossa e-Bike, la trasmissione a cinghia

Oggetto da collezione per gli appassionati di sport e design

Come si vede, la bici elettrica firmata da Prada e Pirelli è tra le più leggere sul mercato e il prezzo è particolarmente contenuto, se lo confrontiamo con quello di molte e-bike d'alta gamma.

Negli anni, il team Luna Rossa ha introdotto innovazioni iconiche nel mondo dell’abbigliamento tecnico, tra cui le leggendarie Prada America’s Cup sneakers, nate nel 1997 per migliorare le prestazioni della squadra e diventate un’icona di stile senza tempo.

Con ogni edizione della America’s Cup, Luna Rossa presenta nuove tecnologie che diventano oggetti di culto. La bici elettrica Luna Rossa e-Bike segue questa tradizione, rappresentando oda un articolo esclusivo per gli appassionati di ebike e design sportivo.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 22/02/2025