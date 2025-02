Urtopia Carbon Fusion GT: scopri i segreti dell'ebike a trazione integrale

L'Urtopia Carbon Fusion GT ridefinisce il concetto di e-bike grazie alla trazione integrale unita a tecnologie intelligenti integrate e a un design ultraleggero in fibra di carbonio. Perfetta per ogni tipo di terreno, questa bici elettrica soprende per autonomia e prestazioni. E non solo...

Urtopia Carbon Fusion GT ha due motori per la trazione AWD

La Urtopia Carbon Fusion GT è una all-terrain equipaggiata con un innovativo sistema a doppio motore per la trazione integrale All-Wheel Drive (AWD).

La potenza fino a 1.500 W permette di capace di spingere la e-bike fino a 53 km/h (33 mph) in Turbo Mode. Ideale per affrontare sia strade urbane sia percorsi off-road impegnativi.

In modalità di guida, la velocità è limitata a 32 km/h, ma nel caso arrivasse in Italia dovrà essere ricalibrata per non superare i 25 km/h di legge.

Autonomia eccezionale

Fino a 113 km (70 miglia) con la batteria di serie

Fino a 193 km (120 miglia) con batteria aggiuntiva

Urtopia Carbon Fusion GT eBike, la batteria aggiuntiva alza l'autonomia da 112 a 193 km

La Urtopia Carbon Fusion GT non è solo una e-bike, ma un concentrato di tecnologia:

Display LED dot-matrix con controllo vocale

Altoparlante Bluetooth per ascoltare musica e notifiche

ChatGPT AI Assistant per assistenza in tempo reale

Navigatore tramite app connettendo il tuo smaprtphone allo schermo sul manubrio

Sistemi di sicurezza avanzati

GPS tracking per proteggere la bici da furti

ARES Light System per una visibilità ottimale anche di notte

Sblocco con impronta digitale , che si attiva dallo smartphone

Doppio freno a disco idraulico

Il telaio in fibra di carbonio garantisce una struttura resistente e leggera, riducendo il peso complessivo della bici senza compromettere la stabilità e la robustezza. Grazie a ciò, Urtopia Carbon Fusion GT pesa appena 25 kg.

Urtopia Carbon Fusion GT eBike pesa appena 25 kg

Urtopia Carbon Fusion GT è già in vendita negli USA a un prezzo di 3.999,99 dollari, pari a circa 3.880 euro. In Europa, tieni d'occhio il sito tedesco, dove non è ancora disponibile, ma la versione a motore singolo è proposta a 3.999 euro. Se dovesse arrivare, la versione a trazione integrale AWD costerà probabilmente un po' di più.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 16/02/2025