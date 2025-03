E-bike: Porsche rinnova la gamma. Scopri tutte le novità dei modelli 2025

Le nuove eBike Porsche 2025 inaugurano la stagione ciclistica con innovazioni tecniche e un'esperienza di guida migliorata.

La quinta generazione della Porsche eBike Sport introduce aggiornamenti significativi che ne ampliano le possibilità di utilizzo, avvicinandola alle prestazioni dei modelli Cross.

Parallelamente, la gamma eBike Cross, eBike Cross Performance e eBike Cross Performance EXC si arricchisce di componenti ottimizzati per garantire il massimo delle prestazioni sia su asfalto che su percorsi sterrati.

Un'importante novità per il 2025 è l'introduzione di nuove colorazioni per la eBike Cross Performance EXC, con tonalità esclusive ispirate ai colori originali Porsche.

Porsche eBike Sport 2025, il nuovo faro

Struttura e design migliorati

La Porsche eBike Sport si presenta con un telaio in carbonio ultraleggero, sviluppato da Studio F. A. Porsche in collaborazione con Rotwild.

L'aggiunta della forcella Fox Float 34 Performance Elite, con 120 mm di escursione, garantisce una risposta fluida anche sui terreni più irregolari.

Un altro miglioramento significativo alla bici elettrica Porsche è l'introduzione di un nuovo manubrio in carbonio, progettato per offrire maggiore resistenza alla torsione e un controllo ottimale in ogni situazione.

Illuminazione potenziata per una guida sicura

La sicurezza è stata ulteriormente migliorata grazie al nuovo sistema di illuminazione, che include:

Supernova Starstream X Pro , un potente faro anteriore che raggiunge fino a 1.000 lumen in modalità abbagliante.

, un potente faro anteriore che raggiunge fino a 1.000 lumen in modalità abbagliante. Topeak BeSeen, una luce posteriore montata sul reggisella per garantire maggiore visibilità.

Motorizzazione e batteria ottimizzate

L’eBike Sport continua a essere alimentata dal motore Shimano EP801, noto per la sua affidabilità. La capacità della batteria varia a seconda delle dimensioni del telaio:

504 Wh per la misura S

630 Wh per le misure M e L

Cambio elettronico e ruote in carbonio

Un altro aggiornamento rilevante è l'introduzione del cambio elettronico Shimano XT Di2 a 12 rapporti, che assicura cambiate rapide e precise.

Anche il sistema frenante è stato migliorato, grazie ai freni a disco Magura MT7, progettati per offrire la massima potenza frenante anche in condizioni difficili.

Inoltre, il modello 2025 monta le nuove ruote Xentis Mount-X in carbonio a 5 razze, che migliorano la rigidità torsionale e riducono il peso complessivo.

Con questi aggiornamenti, la Porsche eBike Sport in taglia M pesa ora solo 21,6 kg. Il nuovo modello è disponibile nel colore Beige, conferendo un’estetica sofisticata e distintiva.

Ruote in carbonio per la Porsche eBike Sport 2025

Gli aggornamenti per le nuove eMTB Porsche riguardano principalmente il look.

Cinque nuove tonalità ispirate alle vetture Porsche

La Porsche eBike Cross Performance EXC amplia la gamma di colori disponibili con cinque nuove tonalità originali Porsche, portando a dodici il totale delle opzioni cromatiche:

Provence (introdotto con la seconda generazione della Macan elettrica nel 2024)

(introdotto con la seconda generazione della Macan elettrica nel 2024) Purple Sky Metallic (ispirato alla Porsche Taycan Turbo GT)

(ispirato alla Porsche Taycan Turbo GT) Vanadium Grey Metallic

Jet Black Metallic

Carrara White Metallic

Colori esclusivi per i modelli eBike Cross e Cross Performance

Anche gli altri modelli della gamma ricevono aggiornamenti cromatici:

La eBike Cross 2025 sarà disponibile in Dark Blue Metallic

sarà disponibile in La eBike Cross Performance 2025 verrà proposta in Light Blue Metallic

Queste nuove varianti permettono agli appassionati Porsche di esprimere il proprio stile anche su due ruote, mantenendo il legame con il design iconico delle vetture del marchio.

Porsche eBike Cross Performance accanto a una Taycan Turbo GT

I nuovi modelli Porsche eBike Sport e Cross 2025 sono disponibili in tre misure di telaio (S, M, L) e possono essere acquistati:

Online su shop.porsche.com

Presso i Porsche Center selezionati

selezionati Nei Porsche Design Store

Di seguito i prezzi della collezione 2025:

Modello Prezzo Porsche eBike Sport 2025 9.900 euro Porsche eBike Cross 5.950 euro Porsche eBike Cross Performance 8.900 euro Porsche eBike Cross Performance EXC 9.900 euro

Per informazioni dettagliate sulle caratteristiche tecniche di ogni modello, sono disponibili le schede tecniche ufficiali sul sito Porsche.

Porsche eBike Cross, il manubrio

Quali sono le principali novità della gamma Porsche eBike 2025?

Le principali innovazioni includono aggiornamenti tecnici sulla eBike Sport, come la forcella Fox Float 34 Performance Elite, il cambio elettronico Shimano XT Di2 e le ruote in carbonio Xentis Mount-X.

Inoltre, la eBike Cross Performance EXC è ora disponibile in cinque nuove colorazioni originali Porsche.

Qual è l’autonomia delle bici elettrche Porsche 2025?

L’autonomia varia in base alla capacità della batteria: il modello S ha una batteria da 504 Wh, mentre i modelli M e L dispongono di una batteria da 630 Wh, con un'autonomia stimata fino a 120 km a seconda del percorso e delle condizioni di guida.

Quali colori sono disponibili per la Porsche eBike Cross Performance EXC?

Oltre alle sette tonalità già presenti, il modello 2025 introduce Provence, Purple Sky Metallic, Vanadium Grey Metallic, Jet Black Metallic e Carrara White Metallic.

Qual è il peso della Porsche eBike Sport 2025?

La versione in taglia M pesa 21,6 kg, grazie all’utilizzo di materiali ultraleggeri come il carbonio per telaio, manubrio e ruote.

Dove posso acquistare le nuove bici elettriche Porsche?

Le eBike Porsche 2025 sono disponibili su shop.porsche.com, nei Porsche Center selezionati e nei Porsche Design Store.

Qual è il prezzo delle Porsche eBike 2025?

I prezzi vanno da 5.950 a 9.900 euro secondo il modello. Scopri il listino dei nuovi modelli nella la tabella più in alto.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 23/03/2025