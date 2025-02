Bosch eBike Flow: scopri le novità dell'ultimo aggiornamento per e-bike e bici elettriche

Bosch ha rilasciato un aggiornamento per l'app eBike Flow, introducendo nuove funzionalità per migliorare l'esperienza degli e-biker. Tra le principali novità troviamo la sincronizzazione in tempo reale con Komoot, la panoramica Ride Screen e la funzione eShift per i sistemi Rohloff E-14. Ecco di che cosa si tratta nel dettaglio. Ma prima...

Bosch eBike Flow è un'app avanzata sviluppata da Bosch per gestire e ottimizzare l'esperienza di guida sulle e-bike. Grazie a questa applicazione, gli utenti possono monitorare le loro performance, personalizzare le impostazioni della pedalata assistita, pianificare itinerari e ricevere aggiornamenti software per la propria bicicletta elettrica. Bosch eBike Flow integra funzioni innovative come la navigazione in tempo reale, la gestione dell'autonomia della batteria e il controllo dei sistemi di assistenza alla guida, rendendo ogni viaggio più fluido e personalizzato.

Bosch eBike Flow, sincronizzazione LiveSync con Komoot

Navigazione più veloce e intuitiva

Grazie alla nuova funzione LiveSync, gli utenti che pianificano i loro percorsi con l'app di navigazione Komoot possono ora trasferire gli itinerari direttamente su Bosch eBike Flow. Con l'aggiornamento 1.25, è possibile avviare il tragitto con un solo click tramite l'icona ''Naviga con Bosch'', ricevendo una notifica per iniziare subito la navigazione.

Modifiche in tempo reale

Qualsiasi variazione apportata ai percorsi su Komoot viene immediatamente sincronizzata con l'app Bosch eBike Flow, permettendo di visualizzare il tragitto aggiornato senza interruzioni.

Suggerimenti di percorso in arrivo

A breve, la sezione ''Percorsi'' dell'app mostrerà suggerimenti di itinerari interessanti nelle vicinanze, rendendo più semplice la scoperta di nuovi percorsi per la tua e-bike.

Bosch eBike Flow, nuova panoramica Ride Screen

Il nuovo aggiornamento introduce Ride Screen, una funzione che consente agli e-biker di avere una visione chiara e immediata del proprio itinerario.

Zoom automatico per una navigazione ottimale

Con un solo click, è possibile passare dalla vista dettagliata della posizione attuale a una panoramica completa del tragitto. Lo zoom automatico regola dinamicamente la visualizzazione, offrendo un'esperienza di navigazione più intuitiva e chiara.

Bosch eBike Flow, nuova funzione eShift per i sistemi Rohloff E-14

Cambio automatico con Rohloff E-14

La nuova funzione eShift, pensata per le e-bike urban con sistemi Rohloff E-14, permette di preimpostare la marcia di partenza direttamente dall'app Bosch eBike Flow. Questa feature è particolarmente utile in città, ad esempio quando ci si ferma al semaforo.

Attivazione e aggiornamento firmware

L'opzione ''eShift'' è disponibile nella sezione ''La mia eBike'' > ''eShift'' dell'app. Per utilizzarla, è necessario aggiornare il firmware Rohloff E-14, il cui rilascio è previsto nelle prossime settimane.

Grazie a queste novità, l'app Bosch eBike Flow si conferma uno strumento essenziale per tutti gli appassionati di bici elettriche, offrendo un'esperienza di pedalata assistita ancora più personalizzata e fluida. Scopri le novità degli aggiornamenti precedenti sulla pagina ufficiale Bosch.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 08/02/2025