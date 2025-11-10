La nuova BMW F 450 GS 2026 è arrivata in versione definitiva: scopriamo colori, versioni e prezzi della nuova GS per patente A2

Dopo avervi raccontato da EICMA 2025 la versione definitiva di BMW F 450 GS 2026, oggi vi sveliamo i dettagli di colori, versioni e prezzi.

BMW F 450 GS 2026: colori, versioni e prezzi

La nuova BMW F 450 GS 2026 è disponibile in 3 colori/4 versioni, Cosmic Black o Exclusive (nero), Sport (nero-rosso) e GS Trophy, con i tipici colori di BMW Motorrad.

La variante Cosmic Black – qui sopra, sprovvista di paramani, plexi e paramotore – è offerta con un prezzo a partire da 7.590 euro, mentre in Exclusive (310 euro) mantiene il colore nero ma aggiunge paramani, plexi, paramotore, pedane enduro, modalità di guida Pro, cambio Pro.

La variante Sport – qui sopra – dotata di paramani, paramotore, modalità di guida Pro, cambio elettro assistito Pro e sospensioni sport – forcella regolabile in compressione ed estensione – è invece disponibile a 8.060 euro.

La versione Trophy – sopra – la top di gamma, aggiunge alla dotazione della Sport anche paramotore in alluminio, plexi brunito maggiorato e BMW ERC (Easy Ride Clutch), il sistema che consente di partire e fermarsi senza utilizzare la frizione: è proposta al prezzo di 8.380 euro. Tra gli optional più interessanti che si possono aggiungere figurano certamente i cerchi a raggi incrociati in alluminio nero ma anche la sella alta (+15 mm) Rallye – visibili nella foto di copertina dell'articolo – e i tubolari a protezione del motore: i prezzi sono rispettivamente di 1.230, 325 e 403 euro, che portano l'esborso totale – nel caso della più costosa versione Rallye – a 10.338 euro (prezzi chiavi in mano). Per maggiori informazioni vi invitiamo a visitare il sito di BMW Motorrad, cliccando qui.

Pubblicato da Michele Perrino, 10/11/2025