Royal Enfield Himalayan 750, presente a EICMA il prototipo... ormai quasi di serie!

La globetrotter indiana è in dirittura di arrivo. Ha motore bicilindrico raffreddato ad aria e olio e cerchio anteriore di 19"

Royal Enfield Himalayan 750 - La sorella maggiore della ormai iconica ''Hima'' è sempre più vicina alla produzione. Ve ne abbiamo parlato la prima volta che è stata avvistata e, in seguito, quando è stata paparazzata con cerchi in lega anziché a raggi. Ora Royal Enfield l'ha portata a EICMA. Ve la raccontiamo in video.

Pubblicato da Fabio Meloni, 06/11/2025