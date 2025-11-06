EICMA 2025

Royal Enfield Himalayan 750, presente a EICMA il prototipo... ormai quasi di serie!

Avatar di Fabio Meloni, il 06/11/25

4 ore fa - La globetrotter indiana è in dirittura di arrivo

La globetrotter indiana è in dirittura di arrivo. Ha motore bicilindrico raffreddato ad aria e olio e cerchio anteriore di 19"

Royal Enfield Himalayan 750 - La sorella maggiore della ormai iconica ''Hima'' è sempre più vicina alla produzione. Ve ne abbiamo parlato la prima volta che è stata avvistata e, in seguito, quando è stata paparazzata con cerchi in lega anziché a raggi. Ora Royal Enfield l'ha portata a EICMA. Ve la raccontiamo in video.

Pubblicato da Fabio Meloni, 06/11/2025
