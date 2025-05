Inizia la stagione dei raduni Royal Enfield con lo Spring Starter Ride

L’11 maggio 2025 segna un appuntamento da non perdere se siete appassionati o possessori di Royal Enfield: la community del brand indiano darà via ufficialmente alla nuova stagione motociclistica con lo Spring Starter Ride. Questo evento sarà solo il primo dei raduni Royal Enfield 2025, perfetto per ritornare in sella dopo lo stop invernale.

Un’esperienza autentica di motociclismo condiviso

Lo Spring Starter Ride, come tutti i raduni Royal Enfield, sarà all’insegna del concetto di Pure Motorcycling, un'idea di motociclismo alla portata di tutti, dove il piacere della guida si fonde con la libertà e la voglia di esplorazione.

Royal Enfield Spring Starter Ride, i percorsi sono studiati per godere delle caratteristiche della moto

Durante l’evento si percorreranno itinerari panoramici, caratterizzati da curve morbide, soste in luoghi suggestivi e momenti di aggregazione, pensati per rafforzare il senso di comunità che rende unica l’esperienza Royal Enfield.

Il calendario dei raduni 2025

Lo Spring Starter Ride è solo il primo di quattro eventi distribuiti nell’arco dell’anno, pensati per vivere al meglio ogni stagione:

Evento Data Spring Starter Ride 11 maggio Summer High Ride 22 giugno One Ride settembre Autumn Fall Ride 12 ottobre

Come partecipare

Royal Enfield Spring Starter Ride è un'occasione per tornare in sella dopo lo stop invernale

Per consultare il calendario completo e scoprire l’evento più vicino, è sufficiente visitare la pagina ufficiale del Club Royal Enfield al seguente link:



Trova il tuo prossimo raduno

Ogni raduno firmato Royal Enfield va oltre la semplice uscita in moto: è un'occasione per sentirsi parte di qualcosa di più grande, un momento per vivere la strada con lo spirito libero e genuino che contraddistingue la filosofia Royal Enfield.

