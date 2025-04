Royal Enfield HNTR 350 2025: ecco come cambia la piccola roadster

Royal Enfield HNTR 350 2025 cambia look e guadagna nuove colorazioni, ma anche qualche novità a livello tecnico: i prezzi della roadster

Royal Enfield HNTR 350 è pronta per arrivare in versione 2025? Stando a quanto riportato dai colleghi di Motorrad, sì. Scopriamo allora come cambierebbe la piccola roadster monocilindrica nei colori, ma anche dal punto di vista tecnico.

Royal Enfield HNTR 350 2025 Rio White

La nuova HNTR 350 2025 si aggiorna con l'arrivo delle colorazioni Rio White, London Red e Tokyo Black. Non solo un upgrade estetico tuttavia, ma anche tecnico: la HNTR 350 è così equipaggiata con una nuova frizione assistita con antisaltellamento, un nuovo faro a LED, una nuova sella – a detta di Royal più comoda – e una coppia di ammortizzatori ottimizzati. Sulla piccola roadster arriverebbe anche una presa USB-C.

I prezzi della nuova HNTR 350 2025 di Royal Enfield – e sul sito italiano anche l'arrivo di questo nuovo model year – non sono stati ancora ufficializzati: l'attuale gamma in commercio parte da 4.300 euro e arriva fino a 4.400 euro. Con i nuovi colori e gli aggiornamenti tecnici la roadster indiana potrebbe subire un lieve rialzo ma certamente rimanendo a buon mercato. Vi terremo aggiornati non appena arriveranno informazioni ufficiali.

Pubblicato da Michele Perrino, 29/04/2025