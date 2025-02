Royal Enfield Shotgun 650 Icon Motosports: foto e prezzo della limited edition

La nuova Shotgun 650 realizzata in collaborazione con Icon Motosports – azienda con sede a Portland, Oregon, che realizza anche moto custom dal look retrò e tecnologie all’avanguardia – ispirata alla moto custom Alwais Something, è una pregiata edizione limitata: sarà venduta la prossima settimana e sono già aperte le iscrizioni online. Prima di scoprire come è possibile accaparrarsela e qual è il prezzo, andiamo a conoscere le caratteristiche di questa speciale Shotgun 650 Icon.

La Royal Enfield Shotgun 650 Icon Motosports in edizione limitata

La Shotgun 650 Icon Motosports è caratterizzata da una speciale colorazione tricromatica con elementi grafici ispirati all’universo racing. Ma c'è dell'altro perché è arricchita da alcuni componenti speciali, in linea con la sua natura custom: cerchi con finitura contrast cut oro, molle degli ammortizzatori in blu, sella rossa con logo integrato e specchietti bar-end. La Shotgun è abbinata a una giacca Slabtown Intercept RE disegnata da Icon. L'esclusiva giacca è realizzata in pelle scamosciata e tessuto ed è arricchita da applique in pelle e ricami.

Royal Enfield Shotgun 650 Icon Motosports: insieme alla moto anche la giacca abbinata

Per acquistare la Shotgun 650 Icon Motosports è già possibile aderire alla fase di pre-registrazione, cliccando qui. La moto, realizzata in edizione limitata di 100 esemplari per il mondo, sarà disponibile in sole 25 unità per l'Europa: la vendita lampo si terrà il 12 febbraio 2025 alle ore 15:00 (GMT) – alle 16 italiane – e i primi 25 clienti che confermeranno l’ordine, versando il deposito, si aggiudicheranno la Icon Shotgun 650 in edizione limitata. Il prezzo della Shotgun 650 Icon Motosports è di 8.100 euro.

Adrian Sellers, Head - Custom & Motorsport di Royal Enfield, ha dichiarato: “La nostra collaborazione con ICON Motosports per la Shotgun 650 in edizione limitata è un esempio delle infinite possibilità custom offerte dalla Shotgun 650: celebra l’abilità creativa e la passione dei customizzatori e supera i limiti del possibile come solo le moto Royal Enfield sanno fare. La ‘Always Something’ di ICON è un capolavoro e siamo felici di poter offrire con questa versione di serie la stessa passione e lo stesso stile alla nostra comunità di motociclisti nel mondo”.

Pubblicato da Michele Perrino, 07/02/2025