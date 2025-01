Royal Enfield Interceptor 750? Motore più grande e novità in arrivo (video spia)

Una nuova Royal Enfield Interceptor 750 sembra all'orizzonte. Non solo la Himalayan 650 – o 750 anche lei?! – e la Continental GT 750 ma anche la modern classic sarebbe quindi pronta per il cambio di cilindrata (e non solo). Scopriamo tutte le novità della Interceptor (anche nel video).

L'Interceptor 750 sembra piuttosto fedele alle origini, nonostante alcune novità: rispetto all'attuale 650 in gamma, infatti, la silhouette è la stessa, ma ci sono un nuovo posteriore con fanale e indicatori di direzione tondi, mentre davanti sembra tutto uguale, non fosse per l'arrivo di un doppio disco in luogo del singolo. Nuovo anche il display, col TFT da 5'' – dotato di conneettività – che ruba la scena al vecchio doppio oblò analogico.

La grande novità della nuova Interceptor, però, è certamente nel motore. Il bicilindrico raffreddato ad aria e olio da 648 cc sembra pronto a crescere di un centinaio di cc e, con lui, anche le prestazioni. Naturalmente è possibile che la potenza massima resti per scelta entro quota 48 CV, per non superare il limite della patente A2, mentre è certo che saliranno coppia – probabilmente intorno ai 60 Nm – e velocità massima (magari dai 164 km/h verso e oltre i 170 km/h). Per saperne di più, tuttavia, dovremo attendere ancora: nel frattempo, oltre a tenere d'occhio il nostro sito – o leggere la prova della Interceptor 650 –potete dare un'occhiata anche a quello di Royal Enfield.

Nuovo motore bicilindrico da 750 cc

Nuovo design del posteriore

Nuovo doppio disco anteriore

L'attuale Interceptor 650 di Royal Enfield

VEDI ANCHE

Pubblicato da Michele Perrino, 08/01/2025