Royal Enfield Classic 350 2025: novità, colori e prezzi

Royal Enfield svela la nuova Classic 350 2025, la più piccola e la più classica delle moto della Casa indiana. Scopriamo allora come cambia, quali sono le novità, i colori e i prezzi del nuovo model year. Se ve le siete perse, invece, qui trovate le nuove Interceptor 750 e Himalayan 650 (sulle cilindrate esatte, ancora molti dubbi).

La nuova Classic 350 2025 si aggiorna, mantenendo inalterato lo stile classico, ma sposando un po' più la modernità. Arrivano infatti un nuovo faro a LED, indicatori di direzione a LED, una strumentazione con indicatore di marcia, leve di freno e frizione regolabili e, non ultimo, una pratica presa USB al manubrio per la ricarica dello smartphone. Inalterata, invece, la tecnica, incluso il motore monocilindrico rafffreddato ad aria da 349 cc per 20,2 CV e 27 Nm. Classica sì, ma sempre più al passo coi tempi!

Royal Enfield Classic 350 2025 si presenta in 4 colorazioni: attacca il listino con la Madras Red, proposta a 5.000 euro, per passare alla dark Stealth Black e alla Medallion Bronze, a quota 5.100 euro, mentre la Emerald – che vedete qui sopra – si attesta a 5.200 euro. Per maggiori informazioni potete visitare il sito di Royal Enfield, cliccando qui.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Michele Perrino, 29/01/2025