Open Week Royal Enfield: test ride e sconti fino al 10 maggio

È tempo di Open Week Royal Enfield, settimana dedicata ai test ride della gamma moto e alle promozioni. C'è tempo fino al 10 maggio: scopriamo quali sono le offerte in vigore.

Royal Enfield Himalayan 450, il suo Cool Factor

In tutte le concessionarie Royal Enfield potrai provare le moto della gamma nei test ride e usufruire di vantaggiosi sconti, fino a 860 euro. Con la Spring Reward ci sono vantaggi fino a 610 euro e in più, durante l’Open Week, acquistando una nuova Royal Enfield, riceverai in regalo 250 euro di abbigliamento tecnico e casual della collezione Royal Enfield.

Royal Enfield Super Meteor 650, tra le curve non si sente in imbarazzo

Durante l'Open Week Royal Enfield, per esempio, acquistando una moto della gamma Super Meteor 650 – in offerta fino a fine maggio con un sconto di 610 euro e un prezzo a partire da 6.790 euro – potrai beneficiare di un ulteriore vantaggio di 250 euro in abbigliamento a tua scelta. Anche sulla gamma HNTR 350 e Meteor 350 ci sono 410 euro di sconto – con prezzi a partire da 3.890 e 4.090 euro – e in più, fino al 10 maggio, 250 euro di abbigliamento incluso. Infine anche la gamma Guerrilla 450 – è in arrivo una nuova prova della roadster a giorni – e Himalayan 450 beneficia dell'abbigliamento in omaggio per un valore di 250 euro: la nuda può essere acquistata con un prezzo a partire da 4.930 euro, mentre l'enduro stradale è offerta a partire da 5.490 euro. Ricorda, c'è tempo fino a sabato: per maggiori informazioni potete visitare il sito dell'Open Week Royal Enfield, cliccando qui.

Pubblicato da Michele Perrino, 07/05/2025