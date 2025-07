450 Enduro Edition: Royal Enfield Himalayan è pronta per l'offroad vero

Royal Enfield Himalayan si veste da offroad e diventa 450 Enduro Edition, una special realizzata da Vanoni Moto Officina in occasione del Bike Shed Moto Show, evento che si è tenuto a Londra lo scorso maggio. Scopriamo allora questa speciale Himalayan 450.

450 Enduro Edition: ecco come cambia la Royal Enfield Himalayan

450 Enduro Edition: il nuovo anteriore dell'Himalayan 450 modificata da Vanoni Moto Officina

L'Himalayan non si rivoluziona, ma si affina, per passare a un livello più evoluto di enduro stradale. Partiamo dalla parte anteriore della 450 Enduro Edition, dove arrivano un nuovo parafango più sportivo, paramani, pneumatici offroad Continental TK 80, faretti a LED aggiuntivi e un plexi più affusolato e alto. Il serbatoio in metallo originale lascia spazio a uno di Acerbis, mentre dall'Azienda di Bergamo arrivano ache le protezioni per i carter. Lo scarico originale si fa da parte in favore di un completo HP Corse e la sella divisa in due pezzi viene sostituita da una versione unica. Piccole ma importanti modifiche che rendono la piccola Himalayan 450 – qui la prova – una vera Enduro (Edition)!

Pubblicato da Michele Perrino, 13/07/2025