Royal Enfield Meteor 350, prova: cruiser di gusto, per tutte le tasche

Ho guidato la Royal Enfield Meteor 350 2025, la versione Fireball, vale a dire quella più essenziale ed economica, dal basso dei suoi 4.500 euro. Una moto, la Meteor 350, che fa della semplicità il suo cavallo di battaglia: poco più di 20 CV e pochi fronzoli, senza rinunciare a stile e gusto. Vi racconto pregi e difetti dopo la prova su strada.

Per la Meteor 350 2025 il solito stile semplice ma piacevole, non le manca nulla, anzi. Accanto all'oblò della strumentazione ce n'è uno più piccolo, quello del tripper, dedicato alle indicazioni TurnByTurn. E la voglia di viaggiare e scoprire il mondo viene non appena saliti a bordo: la sella, a 765 mm da terra, è comoda e bassa quanto basta per sentirsi saldamente a contatto col terreno (io sono 180 cm). Il manubrio è avanzato, così come le pedane, con braccia e gambe abbastanza distese, nonostante la seduta bassa. Le manovre da fermo e a bassa velocità, con un minimo di dimestichezza, sono una passeggiata, anche perché il raggio di sterzo è molto contenuto.

Royal Enfield Meteor 350 2025: la guida

Quando è il momento di partire la Meteor 350 ti fa gustare il sapore del passato, anche per merito del cambio ad asta e bilanciere. La posizione delle pedane avanzate renderebbe difficoltoso mettere il piede sotto la leva del cambio per salire al rapporto superiore, ma con lui è tutto più semplice: la parte avanzata della leva si usa solo per scalare, spingendo verso il basso – fin qui niente di nuovo – mentre per salire di rapporto si usa il tallone (sempre spingendo verso il basso). Il piccolo motore monocilindrico è gustoso, nonostante i suoi umili numeri. Il suo maggior pregio, senza dubbio, è la capacità di avanzare, una pistonata dopo l'altra, da qualunque regime. La coppia c'è da subito – differentemente dalla Guerrilla 450, che ho provato di recente e ha un po' di vuoto alla primissima apertura – ma ovviamente la Meteor 350 termina subito la sua ''corsa'' in nome dei 20,2 CV e 27 Nm: numeri più che sufficienti per vivere la città e anche l'extraurbano, purché senza correre.

Royal Enfield Meteor 350 2025: tra le curve

La Meteor 350 ti dà subito l'idea di voler uscire dalla città per percorrere le strade di campagna, alla scoperta del mondo. C'è una buona agilità e una buona tenuta di strada, anche se dell'anteriore ti devi un po' fidare. D'altra parte la Meteor 350 è pur sempre una custom – l'anteriore lo senti un poco ''lontano'' – ma se ti fai prendere la mano puoi andare da una curva all'altra tra una grattata di pedane e l'altra, di gran gusto. Insomma, aria da moto pacioccona ma poi, se ti metti in testa di fare le cose in un certo modo, ti diverti anche nel misto. La frenata è la ''solita'' della gamma 350, anche se forse Royal Enfield è riuscita, col tempo, a utilizzare pastiglie anteriori un po' più incisive: il disco anteriore è molto sobrio e pur strizzando la leva non offre prestazioni buonissime, il posteriore è decisamente più sul pezzo, alla indiana maniera.

Royal Enfield Meteor 350 2025: il comfort

Le sospensioni della Meteor 350 fanno del loro meglio: copiano bene le piccole sconnessioni ma, dove non arrivano loro – dossi affrontati più in velocità o buche ''importanti'' – ci pensa la sella, bella imbottita, a metterci una pezza. E anche per il passeggero davvero niente male: c'è un sellino ampio e morbido e le maniglie sono sagomate bene. Insomma, per essere una 350 davvero niente male, si può viaggiare bene anche in coppia! E chissà come potrà essere bella la vita in sella alle più ricche versioni Stellar, Aurora o Supernova...

Royal Enfield Meteor 350 2025: quale versione scegliere?

Se la Meteor 350 vi piace, non è ancora fatta. Resta da capire qual è la versione più adatta alle vostre esigenze: quale scegliere, dunque? Questione di gusto, ma anche di necessità. La Fireball della mia prova è la versione di ingresso nella gamma, la Stellar aggiunge finiture cromate e schienalino passeggero (che lusso!), mentre Aurora e Supernova, le più ricche, sono gemelle diverse: la prima è un tributo al passato con cerchi a raggi, cromature a non finire, sella comfort per il pilota, schienalino per il passeggero, faro a LED e plexi, mentre la Supernova offre la stessa dotazione ma si distingue con motore in nero, cerchi in alluminio lavorati e sella con finiture premium. Ad ognun la sua!

Royal Enfield Meteor 350 2025 attacca con la versione Fireball a quota 4.500 euro, mentre per la Stellar ne servono 4.600 e per le ancor più ricche Aurora e Supernova, 4.700 euro.

Pubblicato da Michele Perrino, 17/07/2025