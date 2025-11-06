Benda P51: che sorpresa la cruiser 250 con motore boxer ibrido da oltre 60 CV!

Benda presenta a EICMA P51, concept su base cruiser che monta un motore boxer ibrido da 250 cc: una moto affascinante tecnicamente e anche nel look, decisamente ricco di personalità. Scopriamo P51 e le sue caratteristiche tecniche.

Benda P51: novità e caratteristiche del motore ibrido

P51 deve il proprio nome al P-51 Mustang: proprio come il velivolo anche lei è a... caccia di prestazioni importanti. Il motore, un boxer bicilindrico a doppio albero a camme in testa da 250 cc raffreddato a liquido, è abbinato a un motore elettrico: la potenza è di circa 62 CV per ben 100 Nm di coppia. Grazie a questi numeri Benda P51 dichiara uno 0-100 km/h da maxi: appena 3,7 secondi! Il contributo del sistema ibrido modulare, col motore elettrico posizionato sotto il propulsore a combustione – e la batteria montata posteriormente – non sembra portare peraltro peso in eccesso: sulla bilancia la P51 fa segnare 178 kg in ordine di marcia (peso dichiarato, naturalmente). Merito del telaio principale in alluminio, col sottotelaio tubolare in acciaio dallo stile vintage. Per questo concept soluzioni tecnologiche di alto livello e look davvero interessante – peccato non avere altre foto a disposizione, al momento – ma resta il dubbio sul suo futuro da moto ''per tutti'': Benda farà sapere in merito alla possibile realizzazione ''di un modello di serie basato su questo concept'' e noi attendiamo fiduciosi.

Pubblicato da Michele Perrino, 06/11/2025