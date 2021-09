Moto cinesi

Alcuni mesi fa vi abbiamo parlato dell'arrivo in Italia del marchio cinese Benda Motorcycles. La Casa orientale prosegue nel suo sviluppo e ha presentato al Chongqing Motor Expo 2021 due nuovi motori: si tratta di due V4, uno di grossa cilindrata e uno più piccolo. Due tipologie di motorizzazioni che, non è difficile intuirlo, potrebbero avere un futuro anche in Europa...

POWER Il V4 più grande – denominato BD476 – ha 1.198 cc di cilindrata, distribuzione bialbero e 16 valvole. Un motore che, per le dimensioni di alessaggio e corsa – 76x66 mm – è del tutto simile a quello della Yamaha V-Max. Queste misure valgono 153 CV a 9.500 giri/min e 120 Nm a 7.500 giri/min, numeri di per sé non incredibili – ma da record per il mercato cinese – che qua da noi ben si sposerebbero con una grossa turistica, piuttosto che con una sportiva.

Il nuovo motore V4 da 496 cc di Benda Motorcycles

L'ATIPICO Il secondo motore di Benda Motorcycles – in codice BD453 – è sempre un V4 ma di media cilindrata, 496 cc. Anche lui come il parente più grande è bialbero e 16 valvole, con misure di alesaggio e corsa pari a 53,5x55,2 mm. La potenza è di 57 CV a 10.000 giri/min, mentre la coppia è di 45 Nm a 8.000 giri. Un motore dalle prestazioni modeste per il nostro mercato – decisamente meno per quello orientale – ma comunque inseribile su una moto entry level, o magari una cruiser.

QUALI MOTO? A questo punto è lecito domandarsi se e quando questi motori troveranno... un telaio dove essere alloggiati ma, non trattandosi di solo esercizio di stile, è logico immaginarsi che presto arriverà anche il resto. In un mercato di V4 dominato dalle italiane Aprilia e Ducati, riuscirà Benda a inserirsi con successo?