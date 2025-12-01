Yamaha Ténéré 700 diventa Pura 01, vera maxi enduro da corsa

Pura 01 è l'ultima delle versioni speciali della Ténéré 700. Realizzata da Yamaha Málaga Center insieme all'ingegnere MotoGP Ramón Forcada, è una vera maxi enduro da corsa. Scopriamo come è fatta.

Yamaha Ténéré 700 ''Pura 01'': caratteristiche, motore, potenza, peso

Ténéré 700 ''Pura 01'' è l'ultima delle special su base Yamaha. Dopo la Ténéré 700 World Raid 2026 da EICMA e la Yamaha Ténéré 700 in livrea Chesterfield, ispirata alle mitiche Super Ténéré YZE750 della Dakar, oggi è la volta di Pura 01. A realizzarla nientepopodimeno che l'ingegnere della MotoGP Ramón Forcada – sì, quello di Jorge Lorenzo, tanto per dirne uno – che, insieme a Yamaha Málaga Center si è cimentato in questo ambizioso progetto. Con un ingegner del calibro di Forcada, questa Pura 01 ha tanto il sapore di una moto che bada alla sostanza, per essere la migliore: cura dimagrante per un risparmio di peso di 20 kg sulla bilancia – sotto i 190 kg col pieno – e circa 10 CV extra grazie allo scarico Akrapovic, a un sistema di aspirazione rivisto e alla gestione elettronica aggiornata (+80 CV). D'altra parte il progetto si basa su 4 punti fondamentali: eliminare ciò che non è necessario, ridurre il peso il più possibile, montare i migliori componenti al mondo – tra sospensioni Öhlins, cerchi Excel, parti GYTR – e aggiungere potenza. Missione compiuta, direi: godetevela in azione nel video.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Michele Perrino, 01/12/2025